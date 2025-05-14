Λογαριασμός
Απέσυρε τη συμμετοχή του στο Αμβούργο ο Τσιτσιπάς

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για το Ρολάν Γκαρός

Τσιτσιπας

Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Open του Αμβούργου (18-24 Μαΐου) πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για το Ρολάν Γκαρός, που αρχίζει στις 25 Μαΐου.

Ο «Στεφ» απουσιάζοντας από το τουρνουά της Γερμανίας αναμένεται να χάσει μια ακόμα θέση στο ranking και θα πάει στο γαλλικό Grand Slam ως Νο.20 του κόσμου.

