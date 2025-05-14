Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Open του Αμβούργου (18-24 Μαΐου) πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για το Ρολάν Γκαρός, που αρχίζει στις 25 Μαΐου.
Ο «Στεφ» απουσιάζοντας από το τουρνουά της Γερμανίας αναμένεται να χάσει μια ακόμα θέση στο ranking και θα πάει στο γαλλικό Grand Slam ως Νο.20 του κόσμου.
Πηγή: sport-fm.gr
