Την απόφαση να αποσύρει τη συμμετοχή του από το Open του Αμβούργου (18-24 Μαΐου) πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο 26χρονος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του για το Ρολάν Γκαρός, που αρχίζει στις 25 Μαΐου.

Ο «Στεφ» απουσιάζοντας από το τουρνουά της Γερμανίας αναμένεται να χάσει μια ακόμα θέση στο ranking και θα πάει στο γαλλικό Grand Slam ως Νο.20 του κόσμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.