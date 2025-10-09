Δημοσιογράφος απολύθηκε από το TV Arena Sport μετά από σεξιστικά σχόλια που εξαπέλυσε εις βάρος της αντιπροέδρου του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παρτίζαν, Μίλκα Φόρτσαν.

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκληθεί στη Σερβία εξαιτίας επανειλημμένων σεξιστικών σχολίων του δημοσιογράφου Ντέγιαν Άντζους, τα οποία στόχευαν την Μίλκα Φόρτσαν, αντιπρόεδρο του ποδοσφαιρικού τμήματος της Παρτίζαν.

Ως απάντηση στη δημόσια κατακραυγή, το τηλεοπτικό δίκτυο TV Arena Sport αποφάσισε να διακόψει τη συνεργασία του με τον Άντζους και προχώρησε σε επίσημη δήλωση, ζητώντας συγγνώμη τόσο από τον σέρβικο σύλλογο όσο και από την ίδια την Φόρτσαν.

«Η Παρτίζαν καταδικάζει έντονα την επαίσχυντη συμπεριφορά του δημοσιογράφου Ντέγιαν Άντζους, ο οποίος επανέλαβε πολλές φορές ένα μισογυνιστικό σχόλιο για την αντιπρόεδρο της Παρτίζαν, Μίλκα Φόρτσαν, στην εκπομπή του στο TV Arena Sport.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Άντζους πρόσβαλε όχι μόνο την κα. Φόρτσαν, αλλά και κάθε άτομο που αγωνίζεται για τη δημιουργία ενός αθλητικού κλίματος και την επιστροφή της κουλτούρας στον δημόσιο λόγο.

Τώρα, ο σύλλογος υπερασπίζεται τις γυναίκες στον αθλητισμό και τη γενική κουλτούρα στη χώρα μας. Ο δημοσιογράφος Ντέγιαν Άντζους δεν είναι ευπρόσδεκτος στους αγώνες της ομάδας μας και ο σύλλογος δεν θα του εκδώσει διαπίστευση στο μέλλον, παρόλο που δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν».

