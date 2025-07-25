Με ένα μεταμεσονύχτιο και μακροσκελές story στο Instagram, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σχολίασε διάφορα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική μπασκετική επικαιρότητα.

Συγκεκριμένα, ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στην παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, ενώ τοποθετήθηκε και για το «καυτό» ζήτημα της πρότασης της Αθήνας για διεξαγωγή του Final Four στο ΟΑΚΑ.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Για τα περί ΣΕΦ και αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως κάποιοι ανέφεραν επί χρόνια, ενώ όπως ακούγεται θα υπάρξουν και έξτρα κονδύλια, δεν θα τοποθετηθώ ακόμη μέχρι να δω στοιχεία περί αριθμών για την ενεργειακή αναβάθμιση και υποδομές.

Αλλά όπως έχω ξαναπεί, αν επίσης δεν δω έστω και υστερημένη ίση μεταχείριση προς τον Παναθηναϊκό, τότε όμως θα μιλήσω δημόσια με αριθμούς και ονόματα.

Σε αυτό όμως που θα τοποθετηθώ τώρα είναι ότι προ ετών ο σύλλογος του Πειραιά είχε απαγορεύσει τους αθλητές του να πάνε στην Εθνική ομάδα λόγω Βασιλακοπούλου, σε αντίθεση με εμάς που επί του χειρότερου (προσωπική άποψη) Λιόλιου εμείς τους στέλνουμε.

Ο σύλλογος του Πειραιά έχει ελληνοποιήσει όποιον κατεβαίνει έστω και για διακοπές στην Ελλάδα, ενώ ο Παναθηναϊκός αρνείται πεισματικά και σέβεται την Ελληνική προσπάθεια να αναδειχθούν ΈΛΛΗΝΕΣ αθλητές.

Ο σύλλογος του Πειραιά, με τον πιο επίσημο τρόπο, τίθεται κατά του να γίνει το επόμενο F4 στην ΕΛΛΑΔΑ και προτιμάει να πάει στο Βελιγράδι.

Υ.Γ. Και στο ΣΕΦ μοίραζαν ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ σημαίες στους τελικούς».

