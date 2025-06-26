Απόφαση Παναθηναϊκού: Διαρκείας στη Λεωφόρο χωρίς όριο

Η διάθεση του κόσμου του Παναθηναϊκού για στήριξη στη νέα προσπάθεια είναι δεδομένη, κάτι που φαίνεται από την έντονη κινητικότητα στα εισιτήρια διαρκείας. Ήδη, η μισή χωρητικότητα της Λεωφόρου έχει καλυφθεί από διαρκείας και το κλαμπ πήρε την εξής απόφαση: Να συνεχίσει την πώλησή τους χωρίς όριο.

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η πώληση των διαρκείας συνεχίζεται μέχρι όσο πάει. Ακόμη και αν όλο το «Απόστολος Νικολαΐδης» καλυφθεί από τα εισιτήρια διαρκείας, κάτι που δεν είναι απίθανο με βάση την πολύ μεγάλη ζήτηση.

Αυτή η απόφαση δίνει τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερο κόσμο να κλείσει θέση στο γήπεδο ενόψει της νέας σεζόν.

Θυμίζουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ για τα διαρκείας:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ότι από την Τετάρτη 25 Ιουνίου στις 2 μ.μ. θα είναι διαθέσιμα προς όλους τα εισιτήρια διαρκείας της αγωνιστικής περιόδου 2025-26.

Η τιμολογιακή πολιτική ανά θύρα έχει ως εξής:

Θύρα Τιμή για νέο εισιτήριο διαρκείας

1Β, 8Β, 12Β, 5Γ 350 €

1Α, 8Α, 12Α, 5Β 400 €

2Α, 5Α, 9, 11 1.100 €

2Β 1.400 €

10 1.700 €

3 7.000 €

Τα εισιτήρια διαρκείας της νέας σεζόν θα ισχύουν για τους αγώνες Πρωταθλήματος (κανονικής περιόδου και play offs), Κυπέλλου, φιλικών, καθώς και για όλα τα παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας (όνομα, επώνυμο, ΑΜΚΑ κ.λπ.) πρέπει να συμπίπτουν με τα επίσημα στοιχεία ταυτοποίησης του κατόχου, όπως αυτά εμφανίζονται στο Gov Wallet.

Για τιμολόγηση σε νομικά πρόσωπα (εταιρείες), απαιτείται προηγούμενη επικοινωνία στο info@paotickets.gr.

Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας 2025/26 απευθύνεται σε ενεργά μέλη του Παναθηναϊκού Α.Ο. μέσω του κωδικού κάρτας μέλους (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με έκδοση ή ανανέωση της κάρτας μέλους https://www.pao1908.com/membership).

