Οριστική ανατροπή καθώς φαίνεται σημειώνεται στην υπόθεση του Νταβίντ Γιούρασεκ για την ΑΕΚ, καθώς οι διαπραγματεύσεις με την Μπενφίκα δεν οδήγησαν σε συμφωνία. Όπως ενημέρωσε επίσημα η «κιτρινόμαυρη» ομάδα, παρότι υπήρχε προφορική συμφωνία με τον Τσέχο αριστερό μπακ, η «χρυσή τομή» με τον πορτογαλικό σύλλογο δεν βρέθηκε, με αποτέλεσμα η Ένωση να εξετάζει, πλέον, εναλλακτικές επιλογές για τη θέση του αριστερού μπακ.

Η ΑΕΚ είχε καταθέσει πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς το επόμενο καλοκαίρι, ωστόσο οι απαιτήσεις της Μπενφίκα κρίθηκαν υπερβολικές. Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, οι «αετοί» επιθυμούν άμεση πώληση του παίκτη, με υψηλό οικονομικό αντίτιμο, κάτι, ωστόσο, που δεν ευνοεί τις συνθήκες της συμφωνίας.

Παρότι, λοιπόν, η μεταγραφή δεν έχει οριστικά «ναυαγήσει», η ΑΕΚ δεν σκοπεύει να περιμένει και ήδη κινείται για άλλες περιπτώσεις, ώστε να καλύψει άμεσα το κενό στο αριστερό άκρο της άμυνας. Αν η Μπενφίκα επανέλθει με πιο ρεαλιστικές απαιτήσεις και η Ένωση δεν έχει προχωρήσει σε άλλη λύση, δεν αποκλείεται η υπόθεση να επανεξεταστεί.

