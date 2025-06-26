Κολύμβηση: Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Κ23 ο Σίσκος

Χρυσός στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης Κ23 που διεξάγεται στη Σλοβακία ο Απόστολος Σίσκος. Ο νεαρός κολυμβητής επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στα 200μ. ύπτιο, όντας κυρίαρχος κατά τη διάρκεια του αγώνα και τερματίζοντας στην πρώτη θέση και σε χρόνο 1:55.84 και αφήνοντας πίσω του τον Ουκρανό Ολεκσάντρ Ζελτιάκοφ (1:57.34) και τον Βρετανό Κάμερον Μπρούκερ (1:58.45).

Αυτό είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο για τον Σίσκο στην κατηγορία Κ23 και το τρίτο του μετάλλιο σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες στα 200μ. ύπτιο, μετά το χάλκινο στους εφήβους και το αργυρό στους άνδρες.

