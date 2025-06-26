Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από την Αλ Νασρ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με την αραβική ομάδα, διάρκειας ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης ενός ακόμα, με αποδοχές, οι οποίες -με τα μπόνους- θα ξεπερνούν τα 200 εκατ. τον χρόνο.
Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας «ανακοίνωσε» την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με ένα βιντεάκι στο οποίο πρωταγωνιστεί ο CR7, με «λεζάντα»... «Η ιστορία συνεχίζεται...».
The Story continues.. 🐐 💛— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
pic.twitter.com/XV8WoOREeB
Ακολούθησε ανάρτηση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κρατάει τη φανέλα της ομάδας με το νούμερο... 2027
Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
Ronaldo 2027 🔒 pic.twitter.com/Oabfvq6BLe— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
The story still has more to tell! ▶️ pic.twitter.com/xsEKxeFDSq— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
Μυθικά ποσά στη συμφωνία
Όσον αφορά στις αποδοχές του Πορτογάλου, τα νούμερα... προκαλούν ζαλάδα.
Αναλυτικά:
-Οι... βασικές αποδοχές θα είναι 200 εκατ. τον χρόνο
-Τα μπόνους ανέρχονται στα 27,8 εκατ., τα οποία, τη δεύτερη σεζόν, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι, θα φτάνουν τα 44,6 εκατ. Πώς «μεταφράζονται» αυτά; 9,4 εκατ. αν η Αλ Νασρ κατακτήσει το πρωτάθλημα, 7,6 εκατ. αν κατακτήσει το AFC Champions League και 4,7 εκατ. αν αναδειχθεί πρώτος σκόρερ.
Τελειώνουμε εδώ; Όχι βέβαια... Ο Πορτογάλος θα λάβει επιπλέον:
-15% ποσοστά από τις μετοχές του συλλόγου
-94.000 για κάθε γκολ και 47.000 για κάθε ασίστ
-70 εκατ. συμφωνία σπόνσορα
-4.7 εκατ. για τη χρήση private jet
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.