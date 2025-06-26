Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έβαλε τέλος στις φήμες περί αποχώρησης από την Αλ Νασρ, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με την αραβική ομάδα, διάρκειας ενός έτους, με οψιόν ανανέωσης ενός ακόμα, με αποδοχές, οι οποίες -με τα μπόνους- θα ξεπερνούν τα 200 εκατ. τον χρόνο.

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας «ανακοίνωσε» την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ, με ένα βιντεάκι στο οποίο πρωταγωνιστεί ο CR7, με «λεζάντα»... «Η ιστορία συνεχίζεται...».

Ακολούθησε ανάρτηση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να κρατάει τη φανέλα της ομάδας με το νούμερο... 2027

Cristiano Ronaldo is staying at @AlNassrFC until 2027 💛🤩 pic.twitter.com/uVOzvZW4u7 — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

The story still has more to tell! ▶️ pic.twitter.com/xsEKxeFDSq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025

Μυθικά ποσά στη συμφωνία

Όσον αφορά στις αποδοχές του Πορτογάλου, τα νούμερα... προκαλούν ζαλάδα.

Αναλυτικά:

-Οι... βασικές αποδοχές θα είναι 200 εκατ. τον χρόνο

-Τα μπόνους ανέρχονται στα 27,8 εκατ., τα οποία, τη δεύτερη σεζόν, εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι, θα φτάνουν τα 44,6 εκατ. Πώς «μεταφράζονται» αυτά; 9,4 εκατ. αν η Αλ Νασρ κατακτήσει το πρωτάθλημα, 7,6 εκατ. αν κατακτήσει το AFC Champions League και 4,7 εκατ. αν αναδειχθεί πρώτος σκόρερ.

Τελειώνουμε εδώ; Όχι βέβαια... Ο Πορτογάλος θα λάβει επιπλέον:

-15% ποσοστά από τις μετοχές του συλλόγου

-94.000 για κάθε γκολ και 47.000 για κάθε ασίστ

-70 εκατ. συμφωνία σπόνσορα

-4.7 εκατ. για τη χρήση private jet

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.