Τη μεταγραφή του Τσικίνιο επισημοποίησε ο Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Πορτογάλου χαφ, ο οποίος είναι οκταροδεκάρι, και έρχεται από την Μπενφίκα για να δώσει λύσεις μεσοεπιθετικά στην ομάδα.

Ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει από τώρα για τον Τσικίνιο, το συμβόλαιο του οποίου έληγε το καλοκαίρι, ωστόσο οι Πειραιώτες κατάφεραν, όπως είχε τονίσει ο Κώστας Νικολακόπουλος, να τον κάνουν δικό τους από τώρα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Σίγουρα η παρουσία των Πορτογάλων στον Ολυμπιακό είναι σημαντική και θα με βοηθήσει πολύ στην προσαρμογή μου. Θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της», είχε πει χθες κατά την άφιξή του στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο ποδοσφαιριστής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Φρανσίσκο Λεονέλ Λίμα Σίλβα Μασάντο ή Τσικίνιο, όπως είναι γνωστός.

Γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου 1995 στην πόλη Σάντο Τίρσο, κοντά στο Πόρτο, και πέρασε τα περισσότερα χρόνια της νεαρής του ηλικίας στα τμήματα υποδομής της Λεϊσόες, με την πρώτη ομάδα της οποίας έκανε ντεμπούτο το 2014.

Το καλοκαίρι του 2015 παραχωρήθηκε δανεικός στην Γκοντομάρ και τον Φεβρουάριο του 2017 αποκτήθηκε από την κροατική Λοκομοτίβα. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους η Κοΐμπρα προχώρησε στον δανεισμό του και τον Ιανουάριο του 2018 ενεργοποιήθηκε η οψιόν αγοράς του από το πορτογαλικό κλαμπ. Το Μάιο του 2018 ο Τσικίνιο υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας στην Μπενφίκα, η οποία με τη σειρά της αφού τον παραχώρησε στη Μορεϊρένσε (38 συμμετοχές, δέκα γκολ, οκτώ ασίστ), τον Ιούλιο του 2019 τον έκανε εκ νέου δικό της με νέο πενταετές συμβόλαιο.

Το καλοκαίρι του 2021 αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Μπράγκα και τον Φεβρουάριο του 2022 από την τουρκική Γκιρεσούνσπορ, για να αποτελέσει βασικό μέλος της Μπενφίκα την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Με τη φανέλα της πραγματοποίησε συνολικά 126 συμμετοχές (οι 28 σε Champions League και Europa League), πέτυχε εννέα γκολ και έδωσε έντεκα ασίστ, ενώ κατέκτησε ένα Πρωτάθλημα και δύο Σούπερ Καπ.

Εφέτος μετρά 17 παρουσίες, εκ των οποίων τις εννέα στο Πρωτάθλημα και τις πέντε στο Champions League.

Τσικίνιο, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.