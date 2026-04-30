Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσιάστηκε από την ατμόσφαιρα και την αγάπη του κόσμου στο Nick Galis Hall κατά την επίσκεψή του για τον αγώνα του Άρη με το Μαρούσι.

«Ήταν πάρα πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, δεν περίμενα αυτή την αγάπη από τον κόσμο. Ανυπομονώ να ξαναπάω. Έφερα και γούρι με την οικογένειά μου, καθόμουν στη θέση μου και έλεγα ‘μακάρι να κερδίσουμε’ τώρα που ήρθα πρώτη φορά», τόνισε στον ΑΝΤ1.

«Σε όποια ομάδα και να παίζει ο αδερφός μου, είτε στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον, Άρη ή στον Φιλαθλητικό, θέλω να κερδίζει και να παίζει καλά», πρόσθεσε.

Όσο για το πότε θα τον δούμε να αγωνίζεται ξανά με την Εθνική ομάδα; «Στα παράθυρα δεν μπορώ να παίξω (σ.σ. η Εθνική ομάδα έχει δύο αγώνες τον Ιούλιο, έναν στα τέλη Αυγούστου και έναν στις αρχές Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου). Είχα πάρα πολλή όρεξη να παίξω, γιατί είχα τραυματιστεί με τους Μπακς. Θα περιμένουμε μέχρι το 2027», ανέφερε, με το επόμενο μεγάλο ραντεβού για την Εθνική να είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ τον Αύγουστο του 2027.

Ερωτηθείς για το πώς θα περάσει το καλοκαίρι του απάντησε: «Έχω δουλειές το καλοκαίρι, με το ίδρυμα στη μνήμη του πατέρα μου, θα πρέπει να πάω και στην Κίνα. Είναι το πιο ελεύθερο καλοκαίρι που έχω τα τελευταία δέκα χρόνια, γιατί κάθε χρόνο είχαμε διοργάνωση με την Εθνική ομάδα. Θα μπορώ να κάτσω να ηρεμήσω, να πάω μια βόλτα, θα με δείτε λογικά και στα νησιά».

Τέλος, για τις φιλοδοξίες του όσον αφορά στην καριέρα του στο ΝΒΑ είπε απλώς «Θέλω ένα ακόμη πρωτάθλημα», κάτι που όπως όλα δείχνουν δεν μπορεί να πετύχει στο εγγύς μέλλον με τους Μπακς.

