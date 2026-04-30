Έγινε δεκτή η έφεση του Ατρομήτου για τον Ντούσαν Κέρκεζ! Η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της, μείωσε την τιμωρία του Βόσνιου προπονητή της ομάδας του Περιστερίου στις τέσσερις αγωνιστικές, από τις επτά που ήταν η αρχική απόφαση του αθλητικού δικαστή.

Έτσι ο Κέρκεζ, ο οποίος έχει ήδη εκτίσει τις δυο, δεν θα είναι στον πάγκο του Ατρομήτου στα ματς με τον Asteras AKTOR στην Τρίπολη και τον Παναιτωλικό στο Περιστέρι και θα επιστρέψει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Κηφισιά για την 5η αγωνιστική των playouts.

Η ανακοίνωση της επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ:

«Δέχεται τυπικά και ουσιαστικά την έφεση του προπονητή του Ατρομήτου Dusan Kerkez. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ 121/2026 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League. Επιβάλλει στον εκκαλούντα την πειθαρχική ποινή του αποκλεισμού των τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματική ποινή διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ. 1 δ του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ. Απαλλάσσει τον εκκαλούντα από την πειθαρχική παράβαση του άρθρου 10 παρ.1 ε του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ.».

