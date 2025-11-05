Αντετοκούνμπο: Θα ήταν ωραίο να παίξει ο Παναθηναϊκός με τους Σέλτικς

Το ΝΒΑ Europe είναι προ των πυλών εν όψει του 2027 και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στην El Mundo Deportivo για αυτή την προοπτική. Όπως ανέφερε, θα ήταν ωραίο η κορυφαία ομάδα της Ευρώπης, είτε είναι από την Ευρωλίγκα είτε από το ΝΒΑ Europe, να παίζει με τους πρωταθλητές του ΝΒΑ, όπως είχε ζητήσει και ο Εργκίν Αταμάν το 2024.

«Δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Δεν παρακολουθώ τόσο πολύ. Αλλά αν τα δύο πρωταθλήματα μπορούν να συνυπάρξουν, θα ήταν ωραίο. Θα είναι πολύ δύσκολο για τις ομάδες στις ΗΠΑ να παίξουν με ομάδες από την Ευρώπη, αλλά θα μπορούσε να είναι σαν δύο πρωταθλήματα που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, με το ίδιο πρόγραμμα. Ίσως η κορυφαία ομάδα από την Ευρώπη και η κορυφαία ομάδα από το ΝΒΑ να μπορούν να έχουν έναν αγώνα το καλοκαίρι, για να δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Πριν από δύο χρόνια, ο Εργκίν Αταμάν έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από τους Σέλτικς. Θα ήθελα πολύ να δω τον Παναθηναϊκό και τη Βοστώνη να έρχονται αντιμέτωποι. Είναι κάπως δύσκολο για τα δύο πρωταθλήματα να συγχωνευθούν, αν υπήρχε κάτι τέτοιο που θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά μπορώ να δω δύο πρωταθλήματα να συνυπάρχουν, να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, όπως το NBA Europe και το NBA εδώ στις ΗΠΑ, και το NBA Africa, και όποιος κερδίσει το πρωτάθλημα μπορεί να παίξει εναντίον του άλλου για να δει ποιος είναι ο καλύτερος στον κόσμο», τόνισε ο σούπερ σταρ των Μπακς.

👀 Antetokounmpo is all for a matchup between the Euroleague and the NBA champions to decide what is the best team in the world 🇺🇸🇪🇺



☘️ Panathinaikos’ coach Ergin Ataman challenged the Celtics in 2024



“I’d love to see Boston and Panathinaikos playing head-to-head” pic.twitter.com/zRtMXFDZli — Toni Canyameras (@Canyameridis71) November 5, 2025

