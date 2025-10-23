Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε τη νέα σεζόν όπως ακριβώς τελείωσε την προηγούμενη: με κυριαρχική εμφάνιση!

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε 37 πόντους και 14 ριμπάουντ, οδηγώντας τους Μπακς στη νίκη με 133-120 επί των Γουίζαρντς στην πρεμιέρα του NBA. Οι Μπακς δεν βρέθηκαν ποτέ πίσω στο σκορ, επιβεβαιώνοντας από νωρίς τις φιλοδοξίες τους για τη φετινή χρονιά.

Ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ πέτυχε 10 πόντους για τους Μπακς, αλλά αποχώρησε στα τέλη της πρώτης περιόδου με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο, ύστερα από πτώση που προκλήθηκε όταν πάτησε κατά λάθος το πόδι του συμπαίκτη του, Μπόμπι Πόρτις.

Το παιχνίδι είχε και έντονο συναισθηματικό στοιχείο, καθώς ο Κρις Μίντλετον αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο Μιλγουόκι με τη φανέλα της Ουάσινγκτον, μετά τη μεταγραφή του στους Γουίζαρντς στο περσινό trade deadline. Ο τρεις φορές All-Star και πρωταθλητής του 2021 με τους Μπακς γνώρισε θερμή αποθέωση από το κοινό, τόσο στην παρουσίασή του όσο και κατά τη διάρκεια ενός συγκινητικού video tribute στο πρώτο τάιμ-άουτ του αγώνα. Ο Μίντλετον ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους.

Από πλευράς Μιλγουόκι, ο Γκάρι Τρεντ Τζούνιορ πρόσθεσε 17 πόντους, ενώ ο Μάιλς Τέρνερ, στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μπακς, είχε 11 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Για τους Γουίζαρντς, ξεχώρισε ο Κάι Σον Τζορτζ με 21 πόντους.

Ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς, είχε τονίσει στην προετοιμασία ότι η ομάδα του πρέπει να επιχειρεί περισσότερα τρίποντα, και οι παίκτες του ακολούθησαν πιστά την οδηγία. Οι Μπακς ξεκίνησαν με 5/6 τρίποντα στα πρώτα πέντε λεπτά και τελείωσαν τον αγώνα με 18/44, δείχνοντας ότι σκοπεύουν να βασιστούν περισσότερο στο περιφερειακό σουτ φέτος.

Αν και οι Μπακς έφτασαν να προηγούνται με 22 πόντους στη δεύτερη περίοδο, οι Γουίζαρντς αντέδρασαν προσωρινά, μειώνοντας τη διαφορά στους 7 πόντους στο τρίτο δωδεκάλεπτο, χάρη σε ένα σερί 12-0 που ολοκληρώθηκε με σουτ του Μίντλετον. Ωστόσο, κάθε φορά που οι φιλοξενούμενοι πλησίαζαν, ο Αντετοκούνμπο έδινε τη λύση. Ο «Greek Freak» σημείωσε 10 συνεχόμενους πόντους στην τέταρτη περίοδο, «καθαρίζοντας» το παιχνίδι και αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την ηγετική του παρουσία.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.