Άλλαξε η ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός

Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, η ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League στις 23 Οκτωβρίου, ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα - 15:30 ώρα Ελλάδας). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης, ενώ το παιχνίδι ήταν αρχικά προγραμματισμένο για τις 18:45 (τοπική ώρα - 19:45 ώρα Ελλάδας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.