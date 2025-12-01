Όσοι παίκτες του ΠΑΟΚ ξεκίνησαν βασικοί στο ματς στη Λιβαδειά και στη νίκη 3-2 τη Δευτέρα έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στην πισίνα και το γυμναστήριο. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για προπόνηση, η οποία περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι κι οικογενειακό δίτερμα, ενόψει του ματς της ερχόμενης Τετάρτης κόντρα στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελιδης» για τη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος.



Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε μέρος του κανονικού προγράμματος του Ραζβάν Λουτσέσκου και, στη συνέχεια, ακολούθησε ατομικό στο γήπεδο, ενώ ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Τρίτη, έχει προγραμματιστεί προπόνηση στις 16:45.

