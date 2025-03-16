Αντετοκούνμπο: «Δεν ξέρω αν υπάρχει αντιπαλότητα με Πέισερς, αλλά πέρσι μας απέκλεισαν»

Μπακς και Πέισερς έχουν… βεντέτα τις δύο τελευταίες σεζόν στο ΝΒΑ και είναι εξαιρετικά πιθανό να τεθούν αντιμέτωποι στον πρώτο γύρο των playoffs. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για αυτή την κόντρα μετά τη νίκη της ομάδας του τα ξημερώματα.

«Έχουμε παίξει τον τελευταίο χρόνο 15 φορές. Είναι μια ομάδα που παίζει πολύ δυνατά, τους σεβόμαστε και μπορεί να τους αντιμετωπίσουμε στα playoffs. Δεν ξέρω αν μπορούμε να μιλήσουμε για αντιπαλότητα, αλλά μας απέκλεισαν πέρσι. Εμείς αποκλειστήκαμε στον πρώτο γύρο δύο σερί σεζόν, θα πρέπει να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να δουλεύουμε και να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε. Είτε υπάρχει αντιπαλότητα είτε όχι. Πρέπει να κερδίσεις καλές ομάδες αν θες να πετύχεις κάτι καλό», ανέφερε.

Για τον ρόλο του ίδιου και του Ντέμιαν Λίλαρντ ο 30χρονος σούπερ σταρ είπε: «Αυτό που θέλω να κάνω πάντα είναι να έχω επίδραση στο παιχνίδι, αμυντικά, επιθετικά, με οποιονδήποτε τρόπο. Το ίδιο κάνει και ο Λίλαρντ. Για να είσαι σπουδαίος παίκτης πρέπει να προσαρμόζεσαι και συχνά δεν έχει σημασία αν θα βάλεις 30-35 πόντους ή 10».

Τέλος αναφέρθηκε στο πρόγραμμα που ακολουθεί μετά τους αγώνες, έπειτα από ερώτηση που δέχτηκε: «Εγώ ακολουθώ πάντα τη ρουτίνα μου, είτε περιμένουν τα τρία παιδιά μου στο αυτοκίνητο, είτε εσείς οι δημοσιογράφοι εδώ στην αίθουσα. Όλοι παίζουν δυνατά, αλλά πρέπει να κάνεις και τη σωστή αποκατάσταση. Θέλω να είμαι υγιής ως το τέλος, γι’ αυτό κάνω ό,τι χρειάζεται, τα βάρη μου, την θεραπεία μου, τη διατροφή μου, μετά τα παιχνίδια».

