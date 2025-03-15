Παναθηναϊκός: Πιο δυνατός από πέρυσι, αλλά με χαμηλή ευστοχία

Ο Παναθηναϊκός εμφανίζει βελτίωση σε συγκεκριμένους τομείς τη σεζόν 2024-2025, κυρίως στη δημιουργία φάσεων και στη συνολική επιθετική δραστηριότητα. Οι τελικές προσπάθειες έχουν αυξηθεί από 13,7 σε 15 ανά αγώνα. Ενώ τα κερδισμένα φάουλ παρουσιάζουν άνοδο από 13,7 σε 15,5. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι η ομάδα παίζει πιο επιθετικά και διεκδικεί περισσότερες μπάλες σε επικίνδυνες ζώνες. Παράλληλα, τα λάθη έχουν μειωθεί από 41,7 σε 34 ανά παιχνίδι, γεγονός που μαρτυρά περισσότερη συγκέντρωση στις μεταβιβάσεις.

