Ένας ΠΑΟΚ για… μεγάλα πράγματα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» με τη σπουδαία ευρωπαϊκή πρόκριση που πανηγύρισε επί της Φρίμπουργκ (82-76) καπάρωσε ένα εισιτήριο για τους «4» του FIBA Europe Cup και επέστρεψε σε τετράδα της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1996.

Μετά από μία τόσο σπουδαία βραδιά, ο ΠΑΟΚ έδειξε και πάλι ένα σοβαρό πρόσωπο, αυτή τη φορά στις εγχώριες διοργανώσεις και μέσα στη Θεσσαλονίκη πήρε σπουδαία νίκη με 71-61 επί της Καρδίτσας για την 21η αγωνιστική της Basket League και έφτασε στο 10-11, ανεβαίνοντας έστω και προσωρινά στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Με την ήττα αυτή οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην 4η θέση με 11-10 και νιώθουν την καυτή ανάσα του ΠΑΟΚ, που πλησιάζει επικίνδυνα.

Για τους «ασπρόμαυρους» σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρέινολντς με 20 πόντους, ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης του Αμερικανού ήταν ο συμπατριώτη του Μπάρτλεϊ που σταμάτησε στους 15. Από την πλευρά της Καρδίτσας ξεχώρισε ο Καμπερίδης που έμεινε στους 13, αν και αυτοί οι πόντοι δεν ήταν αρκετοί ώστε να χαρίσουν στην ομάδα του τη νίκη.

Από το πρώτο 10λεπτο ο ΠΑΟΚ θέλησε να δείξει ποιος ήταν το αφεντικό μέσα στο παρκέ και με το σκορ να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα οι γηπεδούχοι πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα έξι πόντων (15-9).

Στη δεύτερη περίοδο η ομάδα του Κανσελιέρι έκανε επίδειξη δύναμης και η διαφορά ξεκίνησε να παίρνει μεγάλες διαστάσεις, φτάνοντας έως και στο +11 (23-12). Βέβαια προς το φινάλε του ημιχρόνου η Καρδίτσα κατάφερε να συμμαζέψει την κατάσταση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με τον φωτεινό πίνακα να γράφει 34-26.

Οι φιλοξενούμενοι εμφανίστηκαν ανανεωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και όχι απλώς μείωσαν, αλλά κατάφεραν να πάρουν και το προβάδισμα (36-35), ενώ όλη η περίοδος κύλησε σε αυτόν τον ρυθμό, με τον ΠΑΟΚ να κάνει ένα ξέσπασμα στα τελευταία δευτερόλεπτα για το 49-45.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο ο «Δικέφαλος του Βορρά» κυριάρχησε σε όλες τις γραμμές του γηπέδου και μετέτρεψε τη συνέχεια της αναμέτρησης σε περίπατο, με το ματς να ολοκληρώνεται στο 71-61 υπέρ των «ασπρόμαυρων».

Τα δεκάλεπτα: 15-9, 34-26, 49-45, 71-61

