F1: Θριαμβευτής ο Νόρις στην Αυστραλία, δεύτερος ο Φερστάπεν

Εντυπωσιακή έναρξη της σεζόν με ένα επεισοδιακό Grand Prix στη Μελβούρνη. Ο Λάντο Νόρις (McLaren), που είχε την pole position, ήταν και ο μεγάλος νικητής του αγώνα της Αυστραλίας αφήνοντας δεύτερο τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Μαξ Φερστάπεν (Red Bull), ο οποίος διαπίστωσε με το «καλημέρα» πως θα έχει μεγαλύτερο ανταγωνισμό φέτος.

Στο πόντιουμ ανέβηκε και ο Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), ενώ οι φιλόδοξες Ferrari δεν τα κατάφεραν καλά, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ ήταν όγδοος και ο Λιούις Χάμιλτον, στον πρώτο του αγώνα με την «σκουντερία», έμεινε δέκατος.

Η έξοδος του Όσκαρ Πιάστρι στον 45ο γύρο στέρησε από την McLaren το 1-2

Ο Κίμι Αντονέλι ήταν τέταρτος και ο Άλεξ Άλμπον πέμπτος. Τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Στρολ, Χούλκενμπεργκ, Λεκλέρ, Πιάστρι και Χάμιλτον.

H βροχή προκάλεσε χάος στον αγώνα, με πολλές διακοπές και άλλες τόσες εισόδους του αυτοκινήτου ασφαλείας, ενώ συνολικά έξι πιλότοι εγκατέλειψαν. Η έξοδος του Ιζάκ Χατζάρ στο γύρο σχηματισμού, με το μονοθέσιο των Racing Bulls να καταλήγει στον τοίχο, προκάλεσε καθυστέρηση 15 λεπτών στην έναρξη του αγώνα. Ανάλογη τύχη είχαν από νωρίς ο Τζακ Ντούχαν της Alpine και ο Κάρλος Σάινθ της Williams.

Στον 34ο γύρο ο Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin είχε έξοδο από την πίστα καταλήγοντας στις μπαριέρες, ενώ η έξοδος των Λίαμ Λόσον (Red Bull) και Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Sauber), έφερε στον 47ο γύρο ξανά το αυτοκίνητο ασφαλείας στην πίστα. Ο Νόρις άντεξε στην πίεση του Φερστάπεν στους τελευταίους γύρους και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της καριέρας του.

Το δεύτερο από τα 24 Grand Prix της σεζόν θα γίνει την επόμενη Κυριακή (23/3) στη Σανγκάη.

