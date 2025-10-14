Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για πολλά και διάφορα στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά ο μπασκετικός κόσμος ασχολήθηκε με μία συγκεκριμένη του αποκάλυψη, η οποία προκάλεσε έκπληξη.

Ο 30χρονος παγκόσμιος «αστέρας» έχει οραματιστεί τον εαυτό του σε ελληνική ομάδα, μετά τα 36 ή τα 38 και αυτό προκάλεσε αίσθηση στον κόσμο που παρακολουθεί το σπορ - κυρίως τους Αμερικάνους - οι οποίοι δεν συνηθίζουν να βλέπουν έξω από το μικρόκοσμό τους.

Η δήλωσή του αυτή έχει κάνει το γύρο του κόσμου και έχει μεταδοθεί σε πολλά ξένα αθλητικά και μη πρακτορεία και κανάλια, όπως το Reuters, το Bleachers Report, το ESPN, το Eurohoops, το TSN, το Sports Ilustrated κ.α.

Πηγή: skai.gr

