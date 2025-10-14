Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω στην Ελλάδα - Τι είπε για τη σύζυγό του

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και στην εκπομπή του «The 2Night Show». Ο «Greek Freak», ο οποίος δίνει σπάνια συνεντεύξεις, μίλησε για την οικογένειά του, τη σύζυγό του, τα παιδικά του χρόνια στα Σεπόλια και πώς ονειρεύεται το μέλλον του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο σπουδαίος αυτός αθλητής «κουβαλάει» την Ελλάδα μέσα του, αφού όπως αποκάλυψε, «δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω στην Ελλάδα».

Πιο συγκεκριμένα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είπε: «Σίγουρα, θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου σε μια ελληνική ομάδα», αναφέροντας τον Φιλαθλητικό και διάφορες ελληνικές ομάδες, προσθέτοντας: «Εδώ ξεκίνησα, εδώ θα τελειώσω».

Για τα αρνητικά σχόλια και τον ρατσισμό που βίωσε πριν γίνει αυτό που είναι σήμερα, ο «Greek Freak» ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Υπήρχαν στιγμές που ήμουν λίγο εκνευρισμένος με τη συμπεριφορά κάποιων, τους δίνω τόσα πολλά, μιλάω όσο καλύτερα μπορώ για τη χώρα και μου είπε ένας άνθρωπος "δεν μπορείς να συγκεντρωθείς στο 1% των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα μαζί σου". Και προσπαθώ να συγκεντρωθώ σε αυτό το κομμάτι. Δεν αρέσω σε όλους και σίγουρα δεν χαίρονται για την επιτυχία μου, αλλά υπάρχει τόσος πολύς κόσμος που χαίρεται και στέκομαι σε αυτό».

Για τη σύζυγό του, Μαράϊα, τόνισε ότι ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερε στην οικογένειά του και εκείνη που παντρεύτηκε: Μάλιστα, ο παρουσιαστής χαρακτήρισε τη σύζυγό του «φανταστική» περίπτωση, ενώ τον ρώτησε και για τα βίντεο που δημοσιεύσει συχνά μαζί της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είμαστε δέκα χρόνια μαζί με τη Μαράϊα. Δούλευε στο Λας Βέγκας κι εκεί τη γνώρισα. Πέρασε από μπροστά μου και μόλις την είδα, είπα στον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να τη δω σαν γυναίκα μου. Το είπα αυτό πραγματικά…».

Αν και η Μαράϊα, όπως αποκάλυψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν γύρισε να τον κοιτάξει. «Μου θύμισε τη μητέρα μου», είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο σταρ του ΝΒΑ. «Ήταν χαμηλών τόνων κι είχε μια αύρα, μια θετική ενέργεια, που μου θύμιζε τη μητέρα μου».

Κι επειδή ο «Greak Freak» είναι ντροπαλός, η λύση του «φίλου» για να προσεγγίσει τη Μαράϊα αποδείχτηκε όχι και τόσο καλή ιδέα… «Μου έριξε χυλόπιτα το 2015», είπε με χιούμορ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Και το 2016 προσπάθησα ξανά. Επειδή είμαι καλό παιδί, της είπα θα μείνουμε φίλοι, αν χρειαστείς κάτι να μου στείλεις ένα μήνυμα. Μετά από έναν χρόνο, η Μαράϊα μου έστειλε μήνυμα και ήρθε σε ένα ταξίδι μαζί με την οικογένειά μου. Η μητέρα μου τη συμπάθησε πάρα πολύ, μαγείρευαν μαζί, ο αείμνηστος πατέρας μου μου είπε πόσο ευγενική κοπέλα ήταν. Μάλιστα, με ρωτούσε αν είναι φίλη ή η κοπέλα μου. Δεν είχα φέρει ποτέ μέχρι τότε κάποια κοπέλα για να γνωρίσει η οικογένειά μου. Ήταν η πρώτη κοπέλα που έφερα κι αυτή που παντρεύτηκα», αποκάλυψε ο διάσημος αθλητής.

Τέλος, στο ερώτημα του παρουσιαστή, αν η μητέρα του δεν τη συμπαθούσε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν «μάσησε» τα λόγια του και απάντησε με ειλικρίνεια: «Τότε δεν θα γινόταν», είπε, συμπληρώνοντας: «Για να μην ‘’φάω παντόφλα’’, όμως, η Μαράϊα είναι η γυναίκα της ζωής μου. Μου έχει κάνει το καλύτερο δώρο της ζωής μου, τα τέσσερα παιδιά μας κι αν μας έχει καλά ο Θεός, μπορεί να πάμε και για το πέμπτο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.