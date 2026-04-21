Άνετος Παναθηναϊκός, 87-79 τη Μονακό και στον δρόμο του η Βαλένθια

Σαρωτικός ο Παναθηναϊκός και έτοιμος για playoffs! Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν... κατάπιε τη Μονακό στο «Telekom Center Athens» με σκορ 87-79 για τα play-in της Euroleague και «σφράγισε» το εισιτήριο στην οκτάδα με την 7η θέση!

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στη σειρά με τη Βαλένθια, της οποίας το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Απριλίου (21:45) στη «Roig Arena». Από την άλλη, η Μονακό θα υποδεχθεί την Παρασκευή (24/04) τον νικητή του Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας, με έπαθλο την 8η θέση, που οδηγεί σε διασταύρωμα με τον Ολυμπιακό στα playoffs.

Μετά από ένα νευρικό ξεκίνημα που έφερε την άμεση αντίδραση του Αταμάν, ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε και πήρε τη νίκη παρά τις... τρέλες του Μάικ Τζέιμς, κλειδώνοντας τη θέση του στα playoffs.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ένας απροσδόκητος πρωταγωνιστής, ο Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος μέτρησε 21 πόντους, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του Αταμάν και δικαιώνοντας τον προπονητή του με την καλύτερή του φετινή εμφάνιση. Πολύ καλή παρουσία με 13 πόντους και 8 ριμπάουντ από τον Κένεθ Φαρίντ. Μεγάλη συνεισφορά από τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με 11 πόντους, τον εκπληκτικό αμυντικά Τζέντι Όσμαν (9 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα) και τον Κώστα Σλούκα (8 πόντοι, 5 ασίστ).

Το ματς

Το πρώτο καλάθι του αγώνα ήρθε με ανάποδο λέι απ του Τζέιμς (0-2), ενώ ο ίδιος ευστόχησε σε φλόουτερ για το 0-4, με τον Αταμάν να παίρνει το πρώτο τάιμ άουτ του αγώνα πριν καν συμπληρωθούν 2 λεπτά δράσης. Ο Ντιαλό συνέχισε με κάρφωμα το καλό ξεκίνημα των Μονεγάσκων, με τον Σορτς να πετυχαίνει τους πρώτους πόντους του Παναθηναϊκού με δύο εύστοχες βολές για το 2-6. Ο Όσμαν έβγαλε συνεχόμενες άμυνες και ευστόχησε σε τρίποντο (5-6), με τον Σορτς να δίνει το πρώτο προβάδισμα στους γηπεδούχους με λέι απ στο τρανζίσιον (7-6). Ο Φαρίντ σκόραρε με φόλοου (9-8), με τον Τάις να βάζει εκ νέου μπροστά τη Μονακό με βολές (9-10). Ο Τζέιμς έβαλε ακόμη ένα δύσκολο λέι απ (9-12), με τους Σορτς και Ναν να σκοράρουν για το 13-12 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο βραχύσωμος γκαρντ έβαλε και τρίποντο (17-12), ενώ συνέχισε το εκπληκτικό του παιχνίδι γράφοντας το 23-14 της πρώτης περιόδου με σουτ από μέση απόσταση.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Τζέιμς με ένα ασύλληπτο τρίποντο και ο Οκόμπο με γκολ φάουλ έδωσαν λύσεις στη Μονακό, που μείωσε σε 25-19. Ο τρομερός Τζέιμς συνέχισε να ευστοχεί σε αδιανόητα σουτ (25-22), όμως ο Ρογκαβόπουλος είχε απάντηση με πέντε σερί πόντους για το 30-22. Ο Χέιζ και ο Λεσόρ αντάλλαξαν καλάθια (32-24), με τον Γκραντ να βάζει τρίποντο από τη γωνία για το 35-24. Ο Στραζέλ προσπάθησε να φέρει κοντά τους Μονεγάσκους με συνεχόμενους πόντους (36-29), όμως ο Σλούκας είχε απάντηση από την κορυφή (39-29), πριν δημιουργήσει έτοιμο καλάθι στον Λεσόρ για το 41-29. Ο Γάλλος κάρφωσε συνεχόμενες φορές (45-31), με τον Ρογκαβόπουλο να διαμορφώνει το 47-31 με δύο εύστοχες βολές. Ο Τζέιμς εξακολουθούσε να παίζει μόνος εναντίον όλων και έδωσε λύση με τρεις βολές (47-34), με τον Γκραντ να γράφει το 49-34 του ημιχρόνου με σουτ μέσης απόστασης.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα γρήγορο σερί της Μονακό χάρη στους Μπλόσομγκεϊμ, Ντιαλό και Στραζέλ, που μείωσαν σε 51-41. Ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Σορτς έδωσαν λύσεις στους γηπεδούχους (55-41), με τον Ντιαλό να απαντά για τους Μονεγάσκους, γράφοντας το 55-43. Ο Όσμαν με δύσκολο τρίποντο ανέβασε ξανά τη διαφορά (58-43), πριν ο Φαρίντ βάλει χουκ για το 60-43. Στραζέλ και Τάις μείωσαν ξανά για τους φιλοξενούμενους, όμως τα επιθετικά ριμπάουντ του Φαρίντ έκαναν τη διαφορά (62-48). Ο Μπλόσομγκεϊμ έφερε ξανά πιο κοντά τη Μονακό (62-52), με τις βολές του Χέιζ να διαμορφώνουν το 62-54. Ο Χέιζ-Ντέιβις απάντησε με φλόουτερ (64-54), όμως ο Τζέιμς τιμώρησε την αστοχία του Παναθηναϊκού με δικό του τρίποντο για το 64-57. Ένα λέι απ του Σλούκα στη λήξη του δεκαλέπτουδιαμόρφωσε το 66-57.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Ρογκαβόπουλος με λέι απ έκανε ξανά διψήφια τη διαφορά (68-57), ενώ ο Χουάντσο με κλέψιμο στη μία πλευρά και φόλοου στην άλλη έγραψε το 70-57. Ο Μπεγκαρέν μείωσε μετά από επιθετικό ριμπάουντ (70-59), με τον Οκόμπο να γράφει το 70-61 με δύο βολές. Ο Σλούκας έκανε ένα σπάνιο ½ από τη γραμμή (71-61), με τους Σορτς και Μπεγκαρέν να ανταλλάζουν καλάθια (73-63) και τον Τζέιμς να σκοράρει για το 73-65. Ο Σορτς πήρε μία μαγική ασίστ του Σλούκα, με τον Μπεγκαρέν να απαντάει ξανά αμέσως για το 75-67. Ο Τζέιμς συνέχισε τις «τρέλες» με μακρινό σουτ (77-70), πριν οι Σλούκας και Σορτς με λέι απ γράψουν το 81-70. Ο γκαρντ της Μονακό ήταν ασταμάτητος (81-72), με τον Φαρίντ να καρφώνει εμφατικά για το 83-72. Ο Ντιαλό μείωσε με δύο βολές (83-74), όμως ο Ναν στη συνέχεια τέλειωσε ουσιαστικά το ματς με τρίποντο για το 86-74.

Τα δεκάλεπτα: 23-14, 49-34, 66-57, 87-79.

