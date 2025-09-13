Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να φέρει σε ισορροπία την κατάσταση ανάμεσα σε Ελλάδα και Βραζιλία ενόψει του… μενού της Κυριακής στο Davis Cup.

Αντιμετωπίζοντας τον Τιάγκο Σέιμποθ Γουάιλντ, έφτασε στη νίκη με 2-0 σετ (6-2, 6-1) και έκανε το 1-1 στο tie κόντρα στη «σελεσάο».

Την Κυριακή θα γίνουν τουλάχιστον δύο αγώνες, ένας για το διπλό και ένας ανάμεσα στον Έλληνα τενίστα και τον Φονσέκα.

