Λεβαντόφσκι: Έφτασε τα 700 γκολ στην καριέρα του

Ένα ακόμη ορόσημο για τον Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι. Με το νικητήριο γκολ που πέτυχε για την Μπαρτσελόνα απέναντι στη Ρεάλ Σοσιεδάδ χθες (2-1), ο Πολωνός φορ έφτασε τα 700 στην επαγγελματική του καριέρα.

Ο 37χρονος άσος έχει πλέον 105 με τους «μπλαουγκράνα», ενώ έχει σημειώσει ακόμη 21 με την Ζνιτς Προυσκόβ, 41 με την Λεχ Πόζναν, 103 με την Ντόρτμουντ, 344 με την Μπάγερν και 86 με την εθνική Πολωνίας.

Ο «Λέβα» είναι τρίτος εν ενεργεία σκόρερ, πίσω μόνο από τον 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο που έχει 946 και τον 38χρονο Λιονέλ Μέσι που έχει 884.

Συνολικά, είναι όγδοος στην ιστορία των επίσημα καταγεγραμμένων γκολ, αφού μέχρι την δυάδα της κορυφής μεσολαβούν ακόμη οι Φέρεντς Πούσκας (704), Γκερντ Μίλερ (735), Ρομάριο (745), Πελέ (757) και Γιόζεφ Μπίτσαν (759).

