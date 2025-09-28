Λυτρωτής Γερεμέγεφ, υπέγραψε στο 95' απόδραση του Παναθηναϊκού από το Αγρίνιο

Το έκανε ξανά στο Αγρίνιο και χαμογέλασε για πρώτη φορά εντός των συνόρων ο Παναθηναϊκός. Παρότι οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 18' μετά από ανόητο πέναλτι του Τσέριν που αξιοποίησε για τον Παναιτωλικό ο Αγκίρε, έβγαλαν αντίδραση και γκολ των Τετέ και Γερεμέγεφ που έγινε χρυσή αλλαγή, σκοράροντας στο 95' επικράτησαν 2-1 για την 5η αγωνιστική.

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε σχηματισμό 4-2-3-1 παρέταξε τον Παναιτωλικό ο Γιάννης Πετράκης. Ο Τσάβες αμετακίνητος από την εστία, ενώ στην άμυνα ξεκίνησαν οι Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς και Νικολάου. Ο Μπουχαλάκης με τον Εστέμπαν, ήταν οι δυο χαφ, Μίχαλακ, Ματσάν και Ενκολόλο, αποτέλεσαν την τριάδα πίσω από τον Αγκίρε.

Ο Χρήστος Κόντης προχώρησε και αυτός σε αλλαγές συγκριτικά με το ματς της Βέρνης. Ο Λαφόν στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας οι τρεις στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς βρίσκονταν στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Χαμηλό το τέμπο στο Αγρίνιο στο πρώτο διάστημα του ματς με τον Παναιτωλικό σε θέση άμυνας να προσπαθεί να διαφυλάξει τα μετόπισθεν και τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να κυκλοφορεί γύρω-γύρω από την περιοχή του Τσάβες, δίχως ωστόσο να είναι απειλητικός.

Οι γηπεδούχοι κρατούσαν πολύ λίγο την μπάλα στα πόδια τους, ωστόσο στην πρώτη τους απόπειρα κέρδισαν ένα κόρνερ το οποίο τους έφερε από το πουθενά ένα πέναλτι-δώρο από χέρι του Τσέριν το οποίο καταλογίστηκε έπειτα από παρότρυνση του Ζαμπαλά και o fιeld review του Τσακαλίδη. Ο Αγκίρε ανέλαβε την εκτέλεση, η οποία ήταν άψογη και νίκησε τον Λαφόν για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός έπρεπε πλέον να αντιδράσει και να κυνηγήσει, αρχικά ένα γκολ ανατροπής. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντη δεν έδειχναν αγχωμένοι, αλλά δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν με μεγάλη ευκολία κάποια φάση μπροστά από τα καρέ του Τσάβες. Τσιριβέγια και Μπακασέτας, είχαν αναλάβει το χτίσιμο του παιχνιδιού του «τριφυλλιού» και η πρώτη τελική ήρθε στο 32'. Οι φιλοξενούμενοι αναπτύχθηκαν από τα δεξιά με τον Τετέ να σπάει στον Τσιριβέγια που πάτησε περιοχή, προσποιήθηκε, έκανε το πλασέ, αλλά ο Τσάβες μπλόκαρε.

Χρειάστηκε να περάσουν λίγα δευτερόλεπτα προκειμένου ο Παναθηναϊκός να βρει ξανά μια καλή στιγμή στην οποία ξανά πρωταγωνιστής έγινε ο Τσάβες. Ξανά ανάπτυξη από τα δεξιά με την μπάλα να έρχεται με σέντρα στην περιοχή, εκεί όπου ο Τζούριτσιτς σε δεύτερο χρόνο πλάσαρε, αλλά ο πορτιέρε του Παναιτωλικού απομάκρυνε με το πόδι.

Ο Παναθηναϊκός πάτησε το γκάζι αναζητώντας με περισσότερη «ζωηράδα» ένα γκολ ισοφάρισης πριν το ημίχρονο με τον χρόνο να κυλά χωρίς να το βρίσκει. Στο 36' το «τριφύλλι» έχτισε την πιο ορθολογική του επίθεση στο παιχνίδι και έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στο ματς. Κάθετο ποδόσφαιρο με τον Σφιντέρσκι να ανοίγει αριστερά στον Τζούριτσιτς, αυτός σωστά, έπαιξε παράλληλα στον Μπακασέτα, ο οποίος δεν μπόρεσε να πλασάρει σωστά στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Τα σχέδια του Γιάννη Πετράκη άλλαξαν, αφού ένας μυϊκός τραυματισμός του Ανδρέα Μπουχαλάκη, ανάγκασαν τον έμπειρο κόουτς να τον αποσύρει από το ματς, ρίχνοντας στο παιχνίδι τον Κοντούρη στο 43'. Από την πλευρά τους οι παίκτες του Κόντη, διατήρησαν την κατοχή της μπάλας, όμως έπεφταν πάνω σε ένα «τείχος» το οποίο ήταν τοποθετημένο μπροστά από την εστία του Τσάβες.

Οι προσπάθειες των γηπεδούχων, από την άλλη, να απειλήσουν μέσω στατικών φάσεων δεν απέδωσαν καρπούς και έτσι το ημίχρονο ολοκληρώθηκε μετά από τέσσερα λεπτά καθυστερήσεων και με τον Παναιτωλικό μπροστά στο σκορ από το 18' με το γκολ του Αγκίρε από την άσπρη βούλα.

Το δεύτερο μέρος δεν είχε αλλαγές για κάποια από τις δυο ομάδες, αλλά το μοτίβο ήταν το ίδιο με τον Παναθηναϊκό να έχει την μπάλα, τον Παναιτωλικό να διατηρείται στο δικό του μισό και να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τους κενούς χώρους. Στο 55' ο Χρήστος Κόντης προχώρησε σε διπλή αλλαγή αντικαθιστώντας Τσέριν και Τζούριτσιτς με Σάντσες και Ζαρουρί.

Αμέσως μετά τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης το οποίο αναζητούσε μανιωδώς. Ο Τετέ από τα δεξιά είδε το overlap του Kαλάμπρια, αυτός σέντραρε στον Κυριακόπουλο, η μπάλα κυκλοφόρησε, με την μπάλα να φτάνει εντός περιοχής στον Βραζιλιάνο που με φοβερή προσποίηση «άδειασε» δυο ποδοσφαιριστές και με δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1.

Λίγη ώρα μετά την ισοφάριση, ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην ανατροπή. Ήταν το 63ο λεπτό όταν ο Τετέ είδε το ανέβασμα του Καλάμπρια, συνδυάστηκαν για πολλοστή φορά, με τον Ιταλό να κάνει το παράλληλο γύρισμα στο ύψος της μικρής περιοχής, εκεί όπου, ούτε ο Σφιντέρσκι, ούτε και ο Ρενάτο Σάντσες, κατάφεραν να βάλουν το πόδι και να σπρώξουν την μπάλα στα δίχτυα.

Τα λεπτά κυλούσαν, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει τρόπο για να σκοράρει και ο Παναιτωλικός βλέποντας ότι οι φιλοξενούμενοι δεν μπορούσαν να φτιάξουν κάποια ευκαιρία έπαιρνε μέτρα στο γήπεδο. Στο 79' ήρθε μια καθοριστική φάση για την έκβαση της αναμέτρησης. Φάουλ από τα δεξιά για τους γηπεδούχους, με τον Ματσάν να εκτελεί με το αριστερό, ο Σιέλης πρόλαβε με κεφαλιά την έξοδο του Λαφόν και σκόραρε. Ωστόσο τα χαμόγελα των γηπεδούχων «πάγωσαν», αφού μετά τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ, διαπιστώθηκε ότι ο κεντρικός αμυντικός των γηπεδούχων ήταν οριακά εκτεθειμένος.

Ο Κόντης έριξε ό,τι πιο επιθετικό είχε στο ματς, με Πάντοβιτς και Γερεμέγεφ να παιρνούν στο παιχνίδι προκειμένου να γεμίσουν την περιοχή.

