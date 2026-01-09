Ένα απρόσμενο και άκρως ασυνήθιστο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στη Λουγκάνο και τη Βικτόρια Πλζεν, με τον Γιώργο Κούτσια να βρίσκεται στο επίκεντρο χωρίς να το επιδιώξει.

Particulier, le pressing travaillé à Lugano cet hiver.



La concurrence entre Behrens et Koutsias a l'air de bien se passer. pic.twitter.com/7ZAdFaSqJI January 9, 2026

Ο Έλληνας επιθετικός πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 71ο λεπτό και μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα βρέθηκε στο έδαφος, μετά από έντονη αντίδραση του συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς.

Όπως φαίνεται στο σχετικό βίντεο, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν αρχικά μια σύντομη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία όμως κλιμακώθηκε απρόσμενα.



Ο Μπέρενς άλλαξε ξαφνικά πορεία ενώ αρχικά πήγε να πιέσει τον αντίπαλο στόπερ, κινήθηκε προς τον Κούτσια και του επιτέθηκε, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι! Κάτι που φυσικά προκάλεσε την άμεση παρέμβαση συμπαικτών και μελών των δύο ομάδων.



Ο Κούτσιας, εμφανώς αιφνιδιασμένος, κοίταζε γύρω του με απορία, προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε μόλις συμβεί, με την ένταση να εκτονώνεται γρήγορα και τον Μπέρενς να ζητάει αλλαγή.

Η Λουγκάνο θα ζητήσει εξηγήσεις από τους Κούτσια και Μπέρενς έπειτα από το πρωτοφανές επεισόδιο στο οποίο ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της φιλικής αναμέτρησης με τη Βικτόρια Πλζεν. η Λουγκάνο ανακοίνωσε πως θα χειριστεί το θέμα εσωτερικά, λαμβάνοντας μέτρα κατά και των δύο παικτών.

𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗧𝗔𝗠𝗣𝗔



In merito all’episodio disdicevole che ha visto protagonisti Kevin Behrens e Georgios Koutsias nel corso dell’amichevole contro il FC Viktoria Plzeň, il FC Lugano stigmatizza l’accaduto con fermezza e annuncia sanzioni.



Maggiori info ➡️… — FC Lugano (@FCLugano1908) January 9, 2026

