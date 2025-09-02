Λογαριασμός
Αλιμπέγκοβιτς: «Πρέπει να κάνουμε το ματς της ζωής μας για να κερδίσουμε την Ελλάδα»

Ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς θεωρεί πολύ δύσκολη την αποστολή της Βοσνίας απέναντι στην Ελλάδα

Τίποτα λιγότερο από ένα τέλειο παιχνίδι δεν θα είναι αρκετό για τη Βοσνία απέναντι στην Ελλάδα σήμερα Τρίτη για το Ευρωμπάσκετ (15:00), αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη, όπως δήλωσε ο Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς.

«Θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο παιχνίδι της ζωής μας και η Ελλάδα το χειρότερο παιχνίδι της για να έχουμε τύχη. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου και θα είναι ο κύριος στόχος μας στην άμυνα, αλλά πρέπει να προσέξουμε και τους άλλους παίκτες», τόνισε ο φόργουορντ της Τράπανι.

«Θα είναι δύσκολο ματς. Η Ελλάδα είναι φαβορί του ομίλου, θα πρέπει να περιορίσουμε τα λάθη μας αν θέλουμε να μείνουμε στο ματς», ανέφερε ο νατουραλιζέ της ομάδας, Τζον Ρόμπερσον.

