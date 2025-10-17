Παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς είναι κι επίσημα ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, καθώς υπέγραψε two-way συμβόλαιο. Ο 24χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα πλαισιώσει τα αδέρφια του, Γιάννη και Θανάση, συνθέτοντας για πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ μια τριάδα αδερφών στο ενεργό ρόστερ μιας ομάδας.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο άρχισε τη σεζόν στον Άρη, ενώ πέρσι έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Πριν την Ελλάδα έπαιξε σε 103 αγώνες σε τρεις σεζόν στην G League του NBA με τους Ράπτορς 905 (2021-22) και τους Γουισκόνσιν Χερντ (2022-24).

Παράλληλα, οι Μπακς υπέγραψαν με δεκαήμερα συμβόλαια τον γκαρντ Τζόνι Ντέιβις και τον σέντερ Τζερεμάια Τίλμον. Ο πρώτος έχει μέσο όρο καριέρας 3,5 πόντους σε 11,4 λεπτά ανά αγώνα στο ΝΒΑ, ενώ ο δεύτερος έπαιζε στην Κίνα και παλαιότερα, από το 2021 ως το 2024, ήταν για τρεις σεζόν στην G-League με 104 εμφανίσεις.

Three brothers on the active roster of the same team for the first time in NBA history. pic.twitter.com/TvTKb2QMoU — Milwaukee Bucks (@Bucks) October 16, 2025

