Μια ιδιαίτερα τιμητική διάκριση επιφύλασσε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου για τον γιο του Άκη Παυλόπουλου, ο 11χρονος Λάμπης, ο οποίος κατάφερε με μια μόνο προσπάθεια να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στη διοργάνωση, κάνοντας έτσι τον πατέρα του να πλέει σε πελάγη ευτυχίας.

«Πρέπει να πούμε ότι πήρε το χρυσό μαζί με έναν φίλο του από τον Άγιο Στέφανο, δυο Ελληνόπουλα που ξεκίνησαν από τον Άγιο Στέφανο και πήραν το χρυσό στην Κίνα μετά τους πανευρωπαϊκούς», όπως ανέφερε on air ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, εμφανώς συγκινημένος, ενώ προανήγγειλε και...κεράσματα από Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.