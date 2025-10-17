Ολυμπιακός: Ρεκόρ καριέρας σε ασίστ ο Τάισον Γουόρντ

Μια νέα πτυχή του ταλέντου του παρουσιάζει στον Ολυμπιακό ο Τάισον Γουόρντ. Με τις 8 ασίστ που μοίρασε στη νίκη επί της Μακάμπι έκανε νέο ρεκόρ καριέρας, καθώς ουδέποτε είχε φτάσει σε τέτοιον αριθμό.

Ο Αμερικανός φόργουορντ είχε δώσει την Τρίτη, απέναντι στην Εφές, 7 ασίστ ισοφαρίζοντας το ρεκόρ που είχε σημειώσει στις 24/2/2018 στο κολέγιο με το North Dakota απέναντι στο Omaga (84-82) και στις 17/1/2024 για το EuroCup στη νίκη της Παρί επί της Χάποελ Τελ Αβίβ (104-86). Ουδέποτε άλλοτε ο 28χρονος άσος είχε μοιράσει 8 ασίστ στα χρόνια που παίζει μπάσκετ.

Είναι, επίσης, εντυπωσιακό το γεγονός ότι ο Γουόρντ τόσο στο ματς της Τρίτης απέναντι στην Εφές, όσο και χθες κόντρα στη Μακάμπι έκανε μόνο από ένα λάθος, συνεπώς σε αυτή τη «διαβολοβδομάδα» είχε 15 ασίστ για 2 λάθη, επιδόσεις που θα ζήλευαν και κλασικά πλέι μέικερ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.