Δύσκολη έξοδος για τον Παναθηναϊκό στην Πόλη. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν φιλοξενείται απόψε το βράδυ από την Αναντολού Εφές στο «Basketball Development Center» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας (20:30, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 Novasports Prime).

Πριν από δύο 24ωρα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν τη δεύτερη διαδοχική και τρίτη συνολικά νίκη τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, επικρατώντας με σχετική άνεση 91-85 της μαχητικής Βιλερμπάν στο στο «Telekom Center Athens». Μια νίκη που φέρνει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρισόν Χολμς, με τον πρώην ΝΒΑερ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 33 βαθμούς αξιολόγησης, στην πρώτη του γεμάτη εμφάνιση με το «τριφύλλι» στο στήθος. Εξαιρετικός σε ένα ακόμη ματς ήταν και ο MVP της διοργάνωσης, Κέντρικ Ναν, ο οποίος μετά την απουσία του στο ντέρμπι «αιωνίων», επέστρεψε στην δράση με με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ!

Παρά τη νίκη, ο Παναθηναϊκός έδειξε πως ακόμη δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας, με τον Εργκίν Αταμάν να αναφέρεται με δηλώσεις του στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Το σημαντικό όμως είναι πως ο «Επτάστερος» παίρνει το ζητούμενο που είναι η νίκη, φτιάχνοντας ψυχολογία και κερδίζοντας χρόνο ηρεμίας για να δουλέψει σκληρά για τη συνέχεια. Άλλωστε, σε ενδεχόμενη νίκης απόψε θα παραμείνει στο Top-3 του βαθμολογικού πίνακα.

Από την άλλη πλευρά, οι Τούρκοι προέρχονται από το σπουδαίο διπλό επί του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ με σκορ 82-78. Το σύνολο του Ιγκόρ Κοκόσκοφ κατάφερε να πάρει το οριακό ντέρμπι με τους «ερυθρόλευκους» χάρη στην εξαιρετική άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο με μόλις 27 πόντους παθητικό, αλλά και στην καλή βραδιά που βρέθηκαν οι Σουίντερ (20π.), Κορντινιέ (10π., 7ρ.) και Λάρκιν (18π.). Μια νίκη που έφτιαξε την ψυχολογία της Εφές μετά τις δύο διαδοχικές ήττες και την ανέβασε στο 2-2, ανοίγοντας την... όρεξη στην ομάδα για ακόμη περισσότερα πράγματα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να μην αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, εκτός φυσικά από εκείνο του Ματίας Λεσόρ που βρίσκεται αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι γηπεδούχοι, θα στερηθούν μονάχα τις υπηρεσίας του Βενσάν Πουαριέ.

Τέλος, αναφορικά με την παράδοση των δύο ομάδων, ο Παναθηναϊκός δεν τα πηγαίνει καλά στην έδρα της Εφές, αφού στις οκτώ τελευταίες επισκέψεις του στην Κωνσταντινούπολη έχει ηττηθεί στις επτά.

