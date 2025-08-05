Λογαριασμός
Αλαφούζος: «Η Φιορεντίνα ενδιαφέρεται για Ιωαννίδη - Δεν πωλείται με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, μίλησε σε ιταλικό Μέσο σχετικά με το ενδιαφέρον της Φιορεντίνα για τον Φώτη Ιωαννίδη και όρισε την τιμή του  

Αλαφούζος: «Η Φιορεντίνα ενδιαφέρεται για Ιωαννίδη»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Όπως είναι λογικό, τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, με τους «πράσινους» να μην δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να τον παραχωρήσουν. Θέλουν άλλωστε να χτίσουν γύρω του την ομάδα και να διατηρήσουν στις τάξεις τους έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Φιορεντίνα αποτελεί έναν σύλλογο που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα στράικερ ανάμεσα σε άλλες. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, ήρθε σε επικοινωνία μαζί του και το αφεντικό του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως ο Ιωαννίδης δεν πρόκειται να παραχωρηθεί με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.

«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Δεν θα πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ», υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος στο «Spaceviola».

Πηγή: sport-fm.gr

