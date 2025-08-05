Αλαφούζος: «Η Φιορεντίνα ενδιαφέρεται για Ιωαννίδη»

Ο Φώτης Ιωαννίδης αποτελεί το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Όπως είναι λογικό, τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών ομάδων, με τους «πράσινους» να μην δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να τον παραχωρήσουν. Θέλουν άλλωστε να χτίσουν γύρω του την ομάδα και να διατηρήσουν στις τάξεις τους έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή.



Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, η Φιορεντίνα αποτελεί έναν σύλλογο που έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα στράικερ ανάμεσα σε άλλες. Κάτι που επιβεβαίωσε και ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού», Γιάννης Αλαφούζος.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Λορέντσο Λεπόρε, ήρθε σε επικοινωνία μαζί του και το αφεντικό του Παναθηναϊκού ξεκαθάρισε πως ο Ιωαννίδης δεν πρόκειται να παραχωρηθεί με λιγότερα από 30 εκατ. ευρώ.



«Είναι αλήθεια, η Φιορεντίνα έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Φώτη από τον Ιούνιο, αλλά δεν έχει ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας. Δεν θα πουλήσουμε τον Ιωαννίδη για λιγότερο από 30 εκατομμύρια ευρώ», υποστήριξε ο Γιάννης Αλαφούζος στο «Spaceviola».

𝗘𝗫𝗖𝗟: Giannis Alafouzos, #paofc's president told me for @SpaceViola_Com: "We are not willing to sell Ioannidis for anything less than €30 million. It's true that Fiorentina showed interest in June, but they were unable to meet our valuation."



Story from 20/6, confirmed. https://t.co/38TjqGBB3T pic.twitter.com/vDKbl5Fr1B — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) August 5, 2025

