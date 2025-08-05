Παναθηναϊκός: «Ένα δικό μας παιδί»: Το συγκινητικό εικαστικό για Βαγιαννίδη

Μετά από μια... ζωή στην οικογένεια του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Βαγιαννίδης θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πορτογαλία, καθώς οι «πράσινοι» έχουν έρθει εδώ και ημέρες σε οριστική συμφωνία για την πώληση του παίκτη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ.



Το απόγευμα της Τρίτης (05/08), ο 24χρονος διεθνής μπακ αισθάνθηκε την ανάγκη να αποχαιρετήσει το «τριφύλλι» με ένα συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, μέσω του οποίου ευχαρίστησε τους «πράσινους», δηλώνοντας μεταξύ άλλων πως «αποχωρεί από την ομάδα της καρδιάς του».

Η απάντηση του Παναθηναϊκού δεν άργησε να έρθει, με το «τριφύλλι» να δημοσιεύει δύο εντυπωσιακές φωτογραφίες με στιγμές του νεαρού άσου από την πορεία του στον σύλλογο,από τις ακαδημίες του συλλόγου, μέχρι και την κατάκτηση του Κυπέλλου.



«Από τα πρώτα βήματα… Ένα δικό μας παιδί», ανέφερε η λεζάντα.

