Νετζήπογλου στο sport-fm.gr: «Είμαι σαν σφουγγάρι για να πάρω όσα περισσότερα μπορώ»

Οι Έλληνες παίκτες μετρούν αντίστροφα για την έναρξη του Ευρωμπάσκετ, με τις προπονήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος να γίνονται ολοένα και πιο έντονες.



Στα χέρια του Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται και ο Όμηρος Νετζήπογλου, ο οποίος πραγματοποιεί το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, με τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αλλά και την κλήση του στην Εθνική Ελλάδος.

για την τεράστια χαρά που νιώθει, καθώς είναι μέλος της. Για τον τρόπο με τον οποίος προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα μπορεί, δίπλα στους κορυφαίους του αθλήματος, αλλά στέλνει και το δικό του «ευχαριστώ» στην ΑΕΚ, που του έδωσε τα φτερά για να πετάξει.«Πραγματικά είναι τεράστια τιμή. Νιώθω πολύ ευλογημένος που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, κάθε προπόνηση είναι ένα μάθημα για εμάς του μικρότερους. Προσπαθώ καθημερινά να είμαι σαν σφουγγάρι και να τραβάω όσα περισσότερα μπορώ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος».«Σίγουρα είναι επί δύο αυτά που μαθαίνω από τον προπονητή. Κάθε φράση που λέει τη ρουφάω σαν σφουγγάρι. Κάθε προπόνηση είναι σαν μάθημα και προσπαθώ να είμαι αλέρτ σε όλα».«Εμείς κοιτάμε να δυναμώνουμε από προπόνηση σε προπόνηση, να πηγαίνουμε σε κάθε τουρνουά για να φτάνουμε όσο ψηλότερα γίνεται. Ευχόμαστε σε κάθε τουρνουά να έχουμε υγεία και να προσπαθούμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται, με την ίδια δίψα για μία διάκριση».«Είναι μοναδικά όλα τα παιδιά. Έχουμε παίκτες που είναι θρύλοι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και ο προπονητής, αλλά και τα άτομα στο σταφ. Είναι πολύ μαγικό, η ένταση της προπόνησης είναι πραγματικά πάρα πολύ υψηλή και είναι ένα μάθημα για όλους εμάς».«Θέλω να δώσω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην ΑΕΚ που με βοήθησε, στον κόουτς Σάκοτα, αλλά και στους συμπαίκτες μου. Από εκεί και πέρα είμαι 100% εδώ και είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα, χωρίς να σκέφτομαι τίποτα άλλο».

