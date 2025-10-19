Ισοπαλία στο «Βικελίδης» και νέα απώλεια βαθμών για τον Παναθηναϊκό

Γλίστρησε στο... χαλί που έστρωσε ο Παναθηναϊκός! Οι «πράσινοι» έκαναν το ιδανικότερο ξεκίνημα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αφού βρήκαν γκολ στο 3' με τον Σφιντέρσκι, αλλά στη συνέχεια υπέστησαν... καθίζηση, έδωσαν την μπάλα στον Άρη και «πληγώθηκαν» από τον Τάσο Δώνη, που με το πρώτο του τέρμα στη Stoiximan Super League, διαμόρφωσε το 1-1!

Κακή εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντη, η οποία παρόλα αυτά θα μπορούσε να... δραπετεύσει από τη Θεσσαλονίκη με «τρίποντο», αλλά ο Διούδης έκανε σπουδαία επέμβαση σε τετ-α-τετ με τον Τετέ στο 90'+1'. Ευγενική «χορηγία» του Ντραγκόφσκι η ισοφάριση του Άρη, αφού ο Πολωνός, παρά την πολύ καλή του εμφάνιση, έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του σε φάση που δεν ενέπνεε ανησυχία.

Εκνευριστική διαιτησία του Φέλιξ Τσβάιερ, καθώς διέκοπτε συνεχώς τη ροή του ματς με συνεχόμενα σφυρίγματα. Στην 7η θέση με 9 βαθμούς και παιχνίδι λιγότερο ο Παναθηναϊκός, που ταξιδεύει στην Ολλανδία για να δώσει πολύ δύσκολο ματς με τη Φέγενορντ για το Europa League την Πέμπτη (23/10). Τρίτο σερί ματς χωρίς νίκη για τον Άρη που υποχώρησε στην 6η θέση με 11 βαθμούς.

Στο μυαλό των κόουτς:

Με σχήμα έκπληξη παρέταξε τον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ, που επέλεξε το 4-3-1-2. Στην εστία ο Διούδης. Φαντιγκά, Φαμπιάνο, Ροζ και Τεχέρο στην άμυνα και τριάδα χαφ με Γαλανόπουλο, Γένσεν, Μόντσου. Μπροστά τους ήταν ο Σίστο, ενώ στην κορυφή ξεκίνησαν ο Καντεβέρε με τον Αλφαρέλα.

Ο Χρήστος Κόντης παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι ήταν στο τέρμα, με τους Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά και Κυριακόπουλο τετράδα στην άμυνα. Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας οι τρεις στον άξονα, ενώ Τετέ και Ζαρουρί βρίσκονταν στα άκρα και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς:

Από τις πρώτες πάσες, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που προσπάθησε να επιβάλλει τον ρυθμό του, κυκλοφορώντας την μπάλα με άνεση, και στις δυο πτέρυγες, αλλά και τον άξονα. Την ίδια στιγμή οι παίκτες του Άρη αργούσαν να πάνε στις μονομαχίες, με την άμυνα τους να είναι αρκετά ψηλά τοποθετημένη.

Αυτή η συνθήκη αποδείχθηκε «πληγή», αφού μόλις στο τρίτο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί. Ο Καλάμπρια, έβγαλε φανταστική κάθετη πάσα στον Σφιντέρσκι, που έφυγε από ελεγχόμενη θέση στην πλάτη της άμυνας και νίκησε με το δεξί τον Διούδη σε τετ-α-τετ γράφοντας το 0-1!

Το «τριφύλλι» είχε για αρκετή ώρα την μπάλα στα πόδια και μετά το προβάδισμα που πήρε, αλλά η κατοχή της μπάλας διήρκησε ως το 15'. Από το σημείο εκείνο και έπειτα, ο Άρης πήρε τα ηνία του ματς και άρχισε να κυκλοφορεί την μπάλα, με κύριο εκφραστή τον Μόντσου, ο οποίος είχε διαρκή «επικοινωνία» με τον Καντεβέρε και τον Αλφαρέλα, που ακροβολίζονταν προκειμένου να πάρουν μπάλα και να αφήνουν χώρους στον Σίστο που είχε πιο ελεύθερο ρόλο.

Οι «κίτρινοι» παρότι πλησίασαν αρκετές φορές την περιοχή του Ντραγκόφσκι, με κάποιες στατικές φάσεις, δεν απειλούσαν. Το ματς έφτασε στο 28' προκειμένου να καταγραφεί η πρώτη τελική του Άρη στο ματς. Ο Φαντιγκά βρέθηκε στο άξονα, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Καντεβέρε, που πάσαρε ξανά στον Φαντιγκά, αυτός προσπάθησε ξανά, με συρτό σουτ στη δεξιά γωνία του Ντραγκόφσκι, ο οποίος ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε την μπάλα.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Άρη να διατηρεί την υπέρ του κατοχή την στιγμή που ο Παναθηναϊκός έψαχνε μια φάση στο τρανζίσιον για να απειλήσει και αυτή ήρθε στο 28'. Ο Μπακασέτας, αρκετά οπισθοχωρημένος, πάσαρε δεξιά στον Καλάμπρια, αυτός πήρε μέτρα, έδωσε στον Τετέ που έκανε το σουτ, αλλά το μπλόκαρε ο Διούδης.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήρθε και η μεγαλύτερη ευκαιρία του Άρη στο πρώτο μέρος. Από γέμισμα του Τεχέρο, ο Καντεβέρε, εντός περιοχής, επωφελήθηκε από τις κόντρες και έκανε το ξαφνικό, δυνατό σουτ, με τον Ντραγκόφσκι να είναι σε ετοιμότητα και να αποκρούει εντυπωσιακά.

Με τρεις αλλαγές μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης με τους Σούντμπεργκ, Μορόν και Δώνη να παίρνουν τις θέσεις των Φαμπιάνο, Καντεβέρε και Αλφαρέλα. Παρά τις αλλαγές ο Παναθηναϊκός ήταν αυτός που σε λίγα δευτερόλεπτα μεταξύ 48ου και 49ου λεπτού, απείλησε με δυο σουτ από Τσέριν και Ζαρουρί που δεν είχαν ευτυχή κατάληξη.

Η ροή του ματς, σταματούσε διαρκώς από τα σφυρίγματα του Τσβάιερ, που δεν άφηνε το ματς να παιχτεί. Η πρώτη καλή στιγμή του Άρη στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 59' όταν ο Σίστο μπήκε από τα αριστερά στην περιοχή, έκανε το σουτ, η μπάλα βρήκε στον Ίνγκασον και βασανιστικά έφυγε κόρνερ.

Στο 63' έπειτα από μια ακόμη στατική φάση ο Ροζ εξαπέλυσε ένα μονοκόμματο σουτ, το οποίο δεν ανησύχησε τον Ντραγκόφσκι, αφού η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Παναθηναϊκός είχε ακόμη μεγαλύτερη καθίζηση στο δεύτερο μέρος, δίνοντας στον Άρη πολλούς χώρους και σε ανοικτό γήπεδο, αλλά και σε οργανωμένη επίθεση.

Η... φυσική ροή των πραγμάτων, ήρθε στο 75'. Ο Άρης σε ένα από τα πολλά ανεβάσματα από τα δεξιά βρήκε την ευκαιρία να ισοφαρίσει, όταν ο Γιαννιώτας, έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Δώνης με πλασέ, αλλά και με την ευγενική... χορηγία του Ντραγκόφσκι ισοφάρισε σε 1-1.

Τα λεπτά κυλούσαν με τον Κόντη να προχωρά σε αλλαγές προκειμένου να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να αλλάξει εικόνα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Ο ρυθμός είχε πέσει αισθητά, όμως ο Παναθηναϊκός στην τελική ευθεία προσπάθησε να πάρει τη νίκη. Πολλά ανεβάσματα και κυκλοφορία της μπάλας η οποία στο 90'+1' λίγο έλειψε να φέρει το δεύτερο γκολ.

Συνεχείς εναλλαγές, με τον Πάντοβιτς να παίρνει την μπάλα από τον Μπακασέτα και να τη δίνει δεξιά, εντός περιοχής, στον Τετέ, αυτός πλησίασε ελάχιστα την εστία και έκανε το πλασέ, όμως ο Διούδης, απέκρουσε και εν συνεχεία οι αμυντικοί του Άρη απομάκρυναν με το 1-1 να είναι το τελικό σκορ.

ΜVP: Ο Τάσος Δώνης πέρασε στο ματς στην ανάπαυλα και έσωσε τον Άρη από δεύτερη σερί ήττα σκοράροντας το γκολ της ισοφάρισης. Φυσικά το συγκεκριμένο βραβείο θα μπορούσε να το μοιραστεί με τον Διούδη που έκανε την επέμβαση του ματς στο 90'+2' στο τετ-α-τετ με τον Τετέ.

Η «σφυρίχτρα»: Πολύ κακή διαχείριση του ματς από τον Φέλιξ Τσβάιερ. Ο Γερμανός για μια ακόμη φορά, ήταν κατώτερος των περιστάσεων, διακόπτοντας διαρκώς τη ροή του ματς, ενώ έχει μετρήσει το γκολ του Άρη το οποίο ξεκινά από φάουλ στον Τσέριν. Επιπλέον ο Παναθηναϊκός, έχει τοποθετηθεί σωστά και για πέναλτι στον Γερεμέγεφ, το οποίο δεν δόθηκε μετά από τράβηγμα... διαρκείας του Ροζ.



Oι ενδεκάδες του ματς:

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαντιγκά (79’ Φρίντεκ), Φαμπιάνο (46’ Σούντμπεργκ), Ροζ, Τεχέρο, Μόντσου, Γαλανόπουλος, Γένσεν, Αλφαρέλα (46’ Δώνης), Σίστο (68’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε (46’ Μορόν).

Παναθηναϊκός (Χρήστος Κόντης): Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος (70’ Μλαντένοβιτς), Καλάμπρια, Τουμπά, Ίνγκασον, Τσιριβέγια (82’ Σιώπης), Τσέριν (90’ Πάντοβιτς), Μπακασέτας, Ζαρουρί (Τζούρισιτς), Τετέ, Σφιντέρσκι (70’ Σφιντέρσκι)

Διαιτητής: Τσβάιερ

Βοηθοί: Κέμπτερ, Ντιτς

4ος διαιτητής: Τσιμεντερίδης

VAR: Περλ, Τζήλος

