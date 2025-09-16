Μεντιλίμπαρ: «Η Πάφος προκαλεί σεβασμό»

Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη (17/09, 19:45) θα υποδεχθεί την Πάφο, για την πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέφερε πως η ομάδα του προετοιμάζεται το ίδιο σε ματς Ελλάδας και Ευρώπης, ενώ μίλησε για την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ, αλλά και του Ροντινέι.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Φυσιολογικά αντιμετωπίζουμε τη στιγμή. Δεν αλλάζει στο πως προετοιμάζουμε το παιχνίδι είτε είναι για την Ελλάδα είτε για την Ευρώπη», τόνισε αρχικά.

Σε σχέση με τους παίκτες που πήραν ευρωπαϊκό ανέφερε: «Αυτό θα το δούμε αύριο αλλά θέλουμε να μπαίνουμε με την προετοιμασία του νικητή. Υπάρχουν πιο έμπειροι. Υπάρχουν ομάδες που έχουν κερδίσει τον θεσμό και είναι ανίκητες αλλά εμείς μπαίνουμε πάντα για το καλύτερο δυνατό».

Για τον Ροντινέι είπε ότι ελπίζει πως σήμερα θα περιμένουν εάν θα βγει για προπόνηση κανονικά καθώς έκανε το πρόγραμμά του αλλά δεν είναι κάτι που τους απασχολεί ιδιαίτερα, ενώ σε ερώτηση για την ενδεκάδα σημείωσε: «Θα δείτε αύριο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.