Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας Κροτόνε, τέθηκε υπό δικαστική διαχείριση για ένα χρόνο, αφού η αστυνομία βρήκε «επαρκείς αποδείξεις» για εκτεταμένη διείσδυση της μαφίας, ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς την Τρίτη.

Ο Κροτόνε, με έδρα τη νότια περιοχή της Καλαβρίας, όπου εδρεύει η ισχυρή μαφία «Ndrangheta», βρίσκεται στην έβδομη θέση του Ομίλου C της Serie C με πέντε βαθμούς από τέσσερις αγώνες.

Η Κροτόνε αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Serie Α για δύο συνεχόμενες σεζόν μεταξύ 2016 και 2018 και ξανά το 2020-2021.

Η απόφαση της Τρίτης σημαίνει ότι ο σύλλογος θα συνεχίσει τις αθλητικές του δραστηριότητες, αλλά υπό την εποπτεία ανθρώπων που έχουν διοριστεί από το δικαστήριο. Ο σύλλογος δεν βρίσκεται υπό έρευνα, σύμφωνα με το Reuters.

«Η FC Κροτόνε θα συνεργαστεί ενεργά με τους δικαστικούς διοικητές που έχουν διοριστεί από το δικαστήριο για να συνεχίσει τις δραστηριότητές της προς το συμφέρον του συλλόγου, των οπαδών και του αθλητισμού γενικότερα», ανέφερε σε δήλωσή του ο σύλλογος.

Η Κροτόνε ανέφερε ότι η απόφαση του δικαστηρίου «δεν υποδηλώνει ούτε στο ελάχιστο συνενοχή ή συμπαιγνία εκ μέρους του συλλόγου, των μετόχων του ή των διευθυντών και συνεργατών του».

Η εισαγγελία της πόλης του Καταντζάρο ανέφερε σε δήλωσή της ότι η Κροτόνε «υπέστη, κατά την τελευταία δεκαετία, άμεσα ή τουλάχιστον έμμεσα, συνθήκες εκφοβισμού και υποταγής από μέλη τοπικών φατριών της «Ndrangheta».

Η τοπική μαφία είχε, συγκεκριμένα, διεισδύσει στις υπηρεσίες ασφαλείας και έκδοσης εισιτηρίων του συλλόγου, και το καθεστώς δικαστικής διοίκησης αναμένεται να βοηθήσει στην επαναφορά των οικονομικών δραστηριοτήτων του σε νόμιμα πλαίσια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η διείσδυση της μαφίας στο ιταλικό ποδόσφαιρο, συμπεριλαμβανομένων των κερδοφόρων επιχειρήσεων εμπορευμάτων και εισιτηρίων, είναι ένα γνωστό φαινόμενο, με πρόσφατες έρευνες να στοχεύουν τις σκληροπυρηνικές ομάδες οπαδών «ultra» των κορυφαίων συλλόγων Ίντερ και Μίλαν.

Πηγή: skai.gr

