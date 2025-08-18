Η ΑΕΚ ταξιδεύει στις Βρυξέλλες για να αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ στο Lotto Park την Πέμπτη (21/08, 21:00), σε έναν αγώνα που η UEFA έχει χαρακτηρίσει «υψηλού κινδύνου».

Οι «κιτρινόμαυροι» θα έχουν τη στήριξη των οπαδών τους σε ειδικά καθορισμένη θύρα φιλοξενούμενων, ενώ η βελγική ομάδα έχει ήδη λάβει αυστηρά μέτρα για την ασφάλεια της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της Άντερλεχτ, δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο όσοι φίλαθλοι έχουν προμηθευτεί έστω ένα εισιτήριο σε αγώνα της ομάδας στο Lotto Park τα τελευταία πέντε χρόνια, από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 3 Αυγούστου 2025.

Ο στόχος είναι να αποφευχθούν επεισόδια όπως αυτά του περυσινού αγώνα στο Europa League με τη Φενέρμπαχτσε, όταν οπαδοί της τουρκικής ομάδας εισήλθαν σε θύρες των Βέλγων και προκάλεσαν εντάσεις.

Η Άντερλεχτ υπενθυμίζει ότι η μεταπώληση ή η μεταβίβαση εισιτηρίων σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά, ενώ όλοι οι φίλαθλοι καλούνται να τηρήσουν τα μέτρα ασφάλειας, ώστε η αναμέτρηση να διεξαχθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

