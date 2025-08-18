ΕΟΚ: «Κακόβουλοι κατευθυνόμενοι από παράκεντρα κατασκεύασαν ανύπαρκτο θέμα για Αντετοκούνμπο»

Απάντηση σε σκληρή γλώσσα έδωσε η ΕΟΚ για τα όσα λέγονταν και γράφονταν τις τελευταίες εβδομάδες για τη συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην Εθνική ομάδα εν όψει Ευρωμπάσκετ. Λίγη ώρα αφότου η ίδια η ομοσπονδία ενημέρωσε επίσημα πως ο σούπερ σταρ των Μπακς θα παίξει στο φιλικό της Τετάρτης με τη Λετονία στο ΟΑΚΑ (20:00), κάνει λόγο-χωρίς να κατονομάζει-για κακόβουλους που διέδιδαν ψεύδη και κατευθύνονται από παράκεντρα, θέλοντας να αποπροσανατολίσουν το κοινό και να πλήξουν την Εθνική ομάδα θέλοντας να μεταφέρουν την τοξικότητα και στις τάξεις της.

Αναλυτικά η θέση της ΕΟΚ αναφέρει:

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από ‘παράκεντρα’ και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».

