Πρόεδρος Σαμσουνσπόρ: Με όνειρα στο ΟΑΚΑ

Η Σαμσουνσπόρ το βράδυ της προσεχούς Πέμπτης θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στην πρώτη μεταξύ τους «μονομαχία» για τα Playoffs των προκριματικών του Europa League και οι Τούρκοι, είναι λογικό, να επιθυμούν να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αντιπάλου των «πράσινων», Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, σχολίασε πως ναι μεν θέλουν άπαντες στο κλαμπ να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια και να συνεχίσουν να ονειρεύονται για τη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, αλλά δε θα σημάνει καταστροφή ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός.

«Θα πάμε στο ΟΑΚΑ με ελπίδες και με όνειρα για κάτι καλό. Θέλουμε να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας. Πάντως, ακόμα κι αν αποκλειστούμε από το Europa League δεν θα έρθει το τέλος του κόσμου για εμάς. Θα πάμε στο Conference League να παίξουμε. Αλλά θα φροντίσουμε να κάνουμε τα πάντα απέναντι στον Παναθηναϊκό και θα κυνηγήσουμε τη νίκη και στα δυο παιχνίδια».

