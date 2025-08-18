Ξέρανε τη Νίκη ο Παναιτωλικός και έφυγε για League Phase... παρέα με Λεβαδειακό

Ξενέρωσε τη Νίκη Βόλου και έφυγε για League Phase ο Παναιτωλικός! Οι Βολιώτες μπορεί να ήταν καλύτεροι συνολικά, αλλά οι Αγρινιώτες είχαν κυνισμό και με γκολ του Αγκίρε στο 90’+7’ άφησαν… σύξυλους τους γηπεδούχους (1-2) για να προκριθούν στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Το παιχνίδι ήταν συνολικά σκληρό, με μονομαχίες και λίγες φάσεις και τον Παναιτωλικό να σκοράρει επί της ουσίας στην πρώτη του στιγμή. Ήταν το 18ο λεπτό και μετά από φάση διαρκείας, ο Λούις βρέθηκε μέσα στην περιοχή και εκτέλεσε από το ύψος της μικρής περιοχής για να γράψει το 1-0.

Οι Βολιώτες δεν πτοήθηκαν, πήραν τον έλεγχο και μέτρα στο γήπεδο. Έπαιζαν με υπομονή, έβγαζαν καλές συνεργασίες στον αγωνιστικό χώρο και η δικαιοσύνη απονεμήθηκε στο 76’ όταν ο Λώλης έπαιξε το ένα-δύο με τον Λουκίνα, με τον πρώτο να εκτελεί από τα όρια της περιοχής με ωραίο τελείωμα για το 1-1 μέσα σε… τρέλα στο «Παντελής Μαγουλάς».

Τα λεπτά περνούσαν, οι ευκαιρίες έλειπαν μπροστά στις δύο εστίες και όλα έδειχναν πως θα πηγαίναμε απευθείας στα πέναλτι, αλλά ο Αγκίρε είχε άλλη άποψη. Συνδυάστηκε με τον Τσέλιο και έπιασε ξερό σουτ εκτός περιοχής, νικώντας τον αντίπαλο κίπερ για το 2-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων!

Στη Νεάπολη, ο Λεβαδειακός ήταν καθόλα ανώτερος απέναντι στον Μακεδονικό και παρότι ζορίστηκε στο φινάλε, κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-1 για να εξασφαλίσει την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Οι Βοιωτοί είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Είχαν την υπεροχή, πατούσαν καλύτερα και δημιουργούσαν τελικές, έχοντας τους Μπάλτζι και Παλάσιος σε καλή κατάσταση. Το γκολ δεν ήρθε στο πρώτο μέρος, ούτε και στο ξεκίνημα του δευτέρου αλλά αυτό δεν άγχωσε τους ποδοσφαιριστές του Νίκου Παπαδόπουλου. Είχαν υπομονή στο παιχνιδι τους και βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα και την πρόκριση με τον Λαγιούς στο 78’.

Οκτώ λεπτά αργότερα δε, ο Λιάγκας χτύπησε για το 2-0 του Λεβαδειακού που έδειξε να παίρνει στα χέρια του το εισιτήριο για τη League Phase. Ωστόσο, ο Γιαννιτσάνης στη μοναδική ευκαιρία του Μακεδονικού μείωσε στο 90’ και πρόσθεσε έξτρα άγχος και ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Παρόλα αυτά, στο έξτρα τετράλεπτο δεν άλλαξε κάτι και οι Βοιωτοί προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Το πρόγραμμα του προκριματικού γύρου

Δευτέρα (18/08 - 17:00)

Μακεδονικός-Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου-Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη (19/08 - 17:00)

Αιγάλεω-Παναργειακός

Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά

Καβάλα-Πανσερραϊκός

Καλαμάτα-ΑΕΛ (Cosmote Sport 1)

ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος

Τετάρτη (20/08)

Καμπανιακός-Athens Kallithea (17:00)

Χανιά-Μαρκό (17:00)

Πανιώνιος-Ηρακλής (17:00 - Cosmote Sport 1)

Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης (17:15)

