ΑΕΚ vs Παναθηναϊκός: Τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες των δύο «μονομάχων»

Η βαθμολογία της Stoiximan Super League ύστερα από πέντε «στροφές» λέει την αλήθεια. Αποτυπώνει αριθμητικά την αγωνιστική κατάσταση των ομάδων και το ενδιαφέρον σαφώς επικεντρώνεται στους τέσσερις διεκδικητές του τίτλου.

Δύο από αυτούς αναμετρώνται το βράδυ της Κυριακής στην OPAP Arena, με κοινό στόχο τη νίκη. ΑΕΚ και Παναθηναϊκός δεν έχουν πείσει με τις εμφανίσεις τους και στο μεταξύ τους ντέρμπι αναζητούν τους τρεις βαθμούς, την ψυχολογική ανάταση και την πίστωση χρόνου.

Τα «θετικά» της ΑΕΚ



Από τη μία, ο «δικέφαλος» του Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα, με τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες. Μία καλή εκκίνηση, που θα μπορούσε να είναι καλύτερη αφού το πρόγραμμα «βόλευε» για το πέντε στα πέντε μέχρι τη συνάντηση με τον Παναθηναϊκό. Οι ισοπαλίες με Λαμία εντός και Athens Kallithea εκτός στέρησαν από την ΑΕΚ το απόλυτο και την κορυφή, έστω και σε αυτό το πολύ πρώιμο στάδιο. Ουδείς, βέβαια, έχει τους 15 βαθμούς, ούτε ο πρωταθλητής ΠΑΟΚ, που πείθει περισσότερο από όλους. Βέβαια, αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την «Ένωση» που πέρυσι έχασε το back to back πρωτάθλημα εξαιτίας των χαμένων βαθμών σε παιχνίδια με μικρομεσαίες ομάδες της Super League.

Τα προκριματικά του Conference League και οι πρώτοι αγώνες εντός συνόρων φανέρωσαν προτερήματα, αλλά και πολλές αδυναμίες. Ας το πιάσουμε από τα θετικά. Στη φετινή ΑΕΚ εντάχθηκαν πολλά νέα ποδοσφαιρικά στοιχεία κυρίως λόγω των ποιοτικών μεταγραφών επιθετικά. Κοϊτά, Λαμέλα και Πιερό προσφέρουν το στοιχείο του απρόβλεπτου, αφού ο πρώτος έχει το μακρινό σουτ και τη διείσδυση, ο Αργεντινός ξεχειλίζει από ταλέντο και μπορεί να καθορίσει με μία κίνησή του έναν αγώνα, ο τρίτος δίνει λύση στην αναποτελεσματικότητα. Στην εξίσωση θα μπουν με τον καιρό οι Μαρσιάλ και Περέιρα, ενώ αυτός που ήταν δεδομένο ότι θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη φετινή ομάδα ήταν ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς.

Ο Κροάτης μέσος ξεχώρισε στα προκριματικά του Conference League, αποτελώντας την ηλιαχτίδα στον «μαύρο» αποκλεισμό από τη Νόα. Απολύτως αξιοκρατικά έχει κερδίσει φανέλα βασικού και χρησιμοποιείται από τον «Πελάδο» στη θέση πίσω από τον σέντερ φορ. Είναι το φετινό στοίχημα, δεδομένων των 4 εκατομμυρίων ευρώ που δαπανήθηκαν για την απόκτηση του τον περασμένο Ιανουάριο, αλλά και των προσδοκιών που υπάρχουν από έναν τόσο ελπιδοφόρο ποδοσφαιριστή. Ικανότατος κοντά στην περιοχή μπορεί και προσφέρει πολλές λύσεις, που έλειψαν την περασμένη σεζόν. Γενικότερα, η φετινή ΑΕΚ μπορεί να μην έχει ρολάρει, δείχνει, πάντως, ότι έχει το στοιχείο του απρόβλεπτου.

Τα τρωτά «κιτρινόμαυρα» σημεία



Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος η ΑΕΚ παρουσιάζει τις ίδιες αδυναμίες. Φλυαρία, έλλειψη συγκέντρωσης, αργές αντιδράσεις. Θέματα που παρατηρούνται κυρίως σε φάση άμυνας, παρότι τα στατιστικά δείχνουν μόλις ένα γκολ παθητικό στο πρωτάθλημα. Η σταθερότητα έχει επανέλθει, όμως τα ατομικά λάθη δημιουργούν συνεχώς προϋποθέσεις απειλής από τον αντίπαλο. Στις δύο αναμετρήσεις που χάθηκαν βαθμοί, η μεν Λαμία σκόραρε στη μοναδική(!) της φάση σε όλο τον αγώνα, η δε Athens Kallithea «άγγιξε» πολύ πιο ουσιαστικά το γκολ με αρκετές ευκαιρίες. Σε αγώνες όπως αυτούς με τον Παναθηναϊκό δεδομένα θα «πληγωθεί».

Βέβαια τα προβλήματα στην άμυνα είναι συνέπειες ομαδικών λαθών, αφού στο κέντρο ο Σιμάνσκι δεν έχει πιάσει καλή απόδοση, ενώ υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών. Επιθετικά παρατηρείται και φέτος η δυσκολία στο γκολ. Η ΑΕΚ του Αλμέιδα από τη φύση της δημιουργεί πάρα πολλές ευκαιρίες, οι οποίες με δυσκολία μετατρέπονται σε γκολ. Όχι πάντα, αφού υπάρχουν… ξεσπάσματα, όταν, όμως, αυτά δεν έρχονται ακολουθούν ισοπαλίες όπως αυτές απέναντι στους νεοφώτιστους.

Ο καινοτομίες του Ντιέγκο Αλόνσο στον Παναθηναϊκό



Σε αυτό το πρώτο τρίμηνο του Αλόνσο στον Παναθηναϊκό αναμέναμε σκαμπανεβάσματα. Απολύτως φυσιολογικό για μία ομάδα που αλλάζει φιλοσοφία και επιλέγει να περάσει σε επόμενο στάδιο. Ο Ουρουγουανός έκανε ξεκάθαρο το αγωνιστικό του πλάνο. Χρησιμοποιεί περισσότερο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές στα άκρα, παρά χρησιμοποιεί το χώρο του κέντρου. Αυτό δείχνουν οι ακριβές επιλογές των Τετέ και Πελίστρι που έκαναν μία πρώτη απόσβεση στη μεγάλη πρόκριση επί της Λανς.

Ήταν η ταχύτητα, η εμπειρία και η ικανότητα των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών που έφεραν την ανατροπή επί των Γάλλων στο ΟΑΚΑ, στην καλύτερη «παράσταση» των πράσινων με τον νέο τους προπονητή στον πάγκο. Μία ομοιότητα, λοιπόν, με τον επερχόμενο αντίπαλό τους είναι το στοιχείο του απρόβλεπτου επιθετικά με την προσθήκη των συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών, αλλά και τη συνύπαρξή τους με τους προ υπάρχοντες. Χάρη σε αυτούς έχει αναγεννηθεί ο Τζούρισιτς, ενώ έχουν γίνει ακόμη καλύτεροι οι Μλαντένοβιτς και Βαγιαννίδης. Επιθετικά ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πολλά πράγματα φέτος.

Ο «κρυπτονίτης»

Η αστάθεια των πρώτων μηνών, ως συνέπεια της αργής αφομοίωσης των ιδεών του προπονητή. Αυτό θα είναι το μεγάλο μειονέκτημα του Παναθηναϊκού έναντι των ανταγωνιστών του και φάνηκε σε όλα σχεδόν τα παιχνίδι του πρωταθλήματος. Στην εντός έδρα ήττα από τον Asteras AKTOR και την ισοπαλία με την Athens Kallithea, αλλά και στις δύσκολες νίκες επί του Λεβαδειακού και του Πανσερραϊκού. Το «τριφύλλι» προβλημάτισε, ωστόσο απαιτείται υπομονή και όσο η ομάδα δένεται θα βγει από τη συγκεκριμένη κατάσταση.

Αδύνατα σημεία παρατηρούνται στο αμυντικό τρανζίσιον και τη διαχείριση των επιθέσεων οποιασδήποτε μορφής του αντιπάλου. Ο Παναθηναϊκός έχει απειληθεί σε ροή παιχνιδιού, από στημένες φάσεις, από αντεπιθέσεις και ακόμη ψάχνει λύση για να βρει μία ισορροπία. Οι «πράσινοι» ψάχνονται ακόμα και χρειάζονται χρόνο, παιχνίδια και μεγάλες νίκες για να βρουν το δρόμο τους. Μία τέτοια ευκαιρία τους παρουσιάζεται στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.