Την πρώτη της μεταγραφική κίνηση για την περίοδο του Ιανουαρίου έκανε η ΑΕΚ. Η Ένωση προχώρησε στην απόκτηση του Μάρτιν Γκεοργκίεφ από την Σλάβια Σόφιας.

Πρόκειται για έναν 20χρονο Βούλγαρο αμυντικό, διεθνή με την εθνική ομάδα της χώρας.

Η ΑΕΚ έχει ήδη συμφωνήσει με την Σλάβια Σόφιας και απομένουν τα τυπικά. Ο παίκτης μάλιστα είναι ήδη στην Αθήνα για να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο στην ελληνική ομάδα.

Η πρωτοπόρος του ελληνικού πρωταθλήματος αποκτά μία επιπλέον λύση στην άμυνα και στην πραγματικότητα έρχεται να καλύψει το κενό που δημιουργεί η φυγή του Γεράσιμου Μήτογλου.

