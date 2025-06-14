Τα μεταγραφικά της ΑΕΚ δείχνουν να μπαίνουν σε μία σειρά, από τη στιγμή που έκλεισε και το θέμα του προπονητή, αφού είχε γίνει και η απαραίτητη προεργασία από τον Ριμπάλτα. Εκτιμάται ότι 2-3 υποθέσεις είναι σε καλό δρόμο και στόχος είναι να ενταχθούν άμεσα στους «κιτρινόμαυρους», ώστε να τους έχει ο Νίκολιτς στη διάθεσή του από το ξεκίνημα της προετοιμασίας.

Υπενθυμίζεται ότι αριστερός μπακ, στόπερ και φορ αποτελούν προτεραιότητα. Για την τελευταία περίπτωση, ο παίκτης που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο είναι ο Ντέσερς. Είναι ξεκάθαρο ότι ο 30χρονος επιθετικός έχει γίνει σύμμαχος της ΑΕΚ στην προσπάθεια που κάνει για να τον αποκτήσει. Μάλιστα, η «Daily Record» φιλοξένησε την Παρασκευή αποκλειστικό ρεπορτάζ, στο οποίο γινόταν λόγος για συμφωνία του Ντέσερς με την Ένωση.

Η ΑΕΚ καλείται να περάσει στην επόμενη… πίστα, ξεκινώντας τις διαπραγματεύσεις με τη Ρέιντζερς που έχει τα δικαιώματά του, με τον Γιώργο Τσακίρη να επισημαίνει μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 το βράδυ της Παρασκευής ότι πρόκειται για κάτι που δεν έχει γίνει ακόμα. Σε δημοσίευμα στη Σκωτία, έγινε λόγος για τιμή εκκίνησης στα 5 εκατ. λίρες (περίπου 5,8 εκατ. ευρώ).

Η υπόθεση ασφαλώς δεν είναι εύκολη, καθώς ο διεθνής με την εθνική Νιγηρίας άσος προέρχεται από σεζόν με 55 συμμετοχές, 29 γκολ και 7 ασίστ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.