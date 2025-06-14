Είχαν ξανά απάντηση οι «επτάψυχοι» Θάντερ!

Σε ένα απίθανο ματς στην Ιντιάνα που όλα κρέμονταν από μια κλωστή η ομάδα της Οκλαχόμα, επιβίωσε και με εξαιρετική άμυνας στην 4η περίοδο κατάφερε να κάνει το break, επικρατώντας 111-104 των Πέισερς και ισοφάρισε τη σειρά των τελικών του ΝΒΑ σε 2-2.

Aνώτεροι σε όλες, σχεδόν, τις στατικές οι Θάντερ είχαν ξανά μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ο οποίος πέτυχε 35 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν με 27 ο Τζέιλεν Γουίλιαμς που μεταξύ άλλων μάζεψε και επτά ριμπάουντ. Εξαιρετικός και ο Καρούσο με 20 πόντους, ενώ και ο Τσετ Χόλμγκρεν βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα του με double double (14 πόντους/15 ριμπάουντ).

Πέταξαν μοναδική ευκαιρία οι Πέισερς που δεν εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους και καλούνται να κάνουν ένα, τουλάχιστον, break ακόμη αν θέλουν να πάρουν τον πρώτο τους τίτλο. Για την ομάδα της Ιντιάνα, ξανά, ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν αυτός που ξεχώρισε με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Χαλιμπέρτον με 18 πόντους και 7 ασίστ έδωσε πολλές λύσεις. Τόπιν με 17, Τέρνερ με 12 και Νέμπχαρτ με 10 οι υπόλοιποι διψήφιοι, που ωστόσο δεν ήταν αρκετοί για τους Πέισερς προκειμένου να φτάσουν στο 3-1.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/6) το Game 5.

