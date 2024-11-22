Λογαριασμός
O Οικουμενικός Πατριάρχης στη Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο Μιχάλης να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας»

Μέσα σε κοσμοσυρροή και παρουσία των Μάριου Ηλιόπουλου και Δημήτρη Μελισσανίδη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τέλεσε τα θυρανοίξια του ναού στη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη

Βαρθολομαίος

Σε συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η ιστορική επίσκεψη Βαρθολομαίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Παρουσία πλήθους κόσμου που συνέρευσε στην περιοχή και με την ιαχή «Μιχάλη ζεις για πάντα ΑΕΚτζής» να δονεί την ατμόσφαιρα μετά την τελετή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τα θυρανοίξια στον ναό για τη μνήμη του Μιχάλη Κατσούρη.

Νέα Φιλδέλφεια

Με τους Μάριο Ηλιόπουλο και Δημήτρη Μελισσανίδη να δίνουν το «παρών», τους Γιώργο Κοσμά-Ευάγγελο Ασλανίδη από πλευράς ΠΑΕ ΑΕΚ, τον υφυπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση να εκπροσωπεί την κυβέρνηση και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο την Εκκλησία της Ελλάδος, ο Πατριάρχης έστειλε το δικό του μήνυμα.

Νέα Φιλαδέλφεια

Εκφράζοντας τη στήριξή του λοιπόν στην οικογένεια του αδικοχαμένου οπαδού, ανέφερε συγκεκριμένα στην ομιλία του:

«Αγνός και τίμιος νέος ο Μιχάλης, πλήρωσε με τη ζωή του το πάθος του για την αγαπημένη μας ΑΕΚ και τον αθλητισμό. Βίωσε την αγριότητα και τα δολοφονικά ένστικτα ανθρώπων. Ο Μιχάλης υπήρξε θύμα τυφλής βίας που καταδικάζουμε με αγανάκτηση. Βαρύτατη αμαρτία η δολοφονία του Μιχάλη.

Η εκκλησία προτρέπει τους νέους να προτρέχουν στον αθλητισμό. Ο αθλητικός εξυψώνει το πνεύμα αλλά με το δηλητήριο της οπαδικής μανίας καταστρέφεται. Ο ναός παραδίδεται στη μνήμη του Μιχαήλ, συλλυπούμεθα τους γονείς και την μητέρα του. Ο Μιχάλης να είναι το τελευταίο θύμα της οπαδικής βίας».
 

Πηγή: sport-fm.gr

