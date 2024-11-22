Μπάγερν Μονάχου: Προσφέρει... γη και ύδωρ για τον Βιρτς

Αποφασισμένη να προσφέρει... γη και ύδωρ για την απόκτηση του Φλόριαν Βιρτς φέρεται να είναι η Μπάγερν Μονάχου!



Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο του «Sky Sport», Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, οι Βαυαροί έχουν θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου την αγορά του 21χρονου μεσοεπιθετικού της Μπάγερ Λεβερκούζεν!



Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, η Μπάγερν έχει ξεκινήσει ήδη τις πρώτες επαφές με την πλευρά του νεαρού διεθνή ώστε να τον πείσει να μετακομίσει στο Μόναχο, ενώ, σύντομα θα υπάρξουν και επίσημες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων.



Μάλιστα, για να ολοκληρωθεί το μεγάλο αυτό deal, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί είναι διατεθειμένη να δώσει στις «ασπιρίνες» το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ , θέλοντας έτσι να νικήσει τον μεγάλο ανταγωνισμό από τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι, για τις υπηρεσίες ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης!



Τη φετινή σεζόν, ο Βιρτς μετράει συνολικά 17 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας πετύχει 7 τέρματα και μοιράσει δύο ασίστ.

🚨🔴 Florian #Wirtz is FC Bayern’s top transfer target for the upcoming summer. This has been unanimously agreed upon internally at all levels. The transfer is of the highest priority.



Max Eberl has already been given permission to enter the negotiations and has initiated talks… pic.twitter.com/izbyBCUOir November 22, 2024

