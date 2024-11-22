Μεντιλίμπαρ: «Είχαμε μία ατυχία με τον Έσε, δεν υπάρχουν δικαιολογίες απέναντι στην ΑΕΚ»

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε στην κάμερα της COSMOTE TV για το πολυαναμενόμενο ντέρμπι τονίζοντας πως δεν θα υπάρξουν δικαιολογίες.

Πηγή: skai.gr

Ενώ ο Βάσκος έκανε ειδική αναφορά στον, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού.«Μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω να βλέπω άλλα αθλήματα. Πάντα το έκανα. Στο βόλεϊ είναι η πρώτη φορά που πήγα και μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είχα ξαναπάει, όμως μου είπαν πως παίζουμε με μία καλή γερμανική ομάδα για το Champions League και είπα "γιατί όχι;". Περνάω πάρα πολύ ωραία βλέποντας στα άλλα αθλήματα την ομάδα μας. Διασκεδάζω.Σε ότι αφορά τον κόσμο νιώθω πάρα πολύ ευγνώμων γιατί είναι αλήθεια πως όπου πηγαίνω, όπου και να βρίσκομαι ο κόσμος που δείχνει την αγάπη του. Μάλιστα την τελευταία φορά στο μπάσκετ πήγα με τον κουνιάδο μου. Όταν μας είδε ο κόσμος άρχισε να μας χειροκροτεί και ο κουνιάδος μου τρελάθηκε. Μου είπε πως δεν τον έχουν αποθεώσει ποτέ ξανά. Βέβαια το έκαναν για μένα, αλλά και πάλι περάσαμε πολύ ωραία. Γενικώς μου αρέσει πολύ να βρίσκομαι όπου παίζει ο Ολυμπιακός».«Η ομάδα είναι πολύ καλά. Είχαμε αρκετό χρόνο για να ξεκουράσουμε τους παίκτες, αλλά και για να αποθεραπευτούν αυτοί που είχαν προβλήματα, όπως ο Ροντινέι και ο Ορτέγκα. Οι παίκτες που έλειπαν με τις Εθνικές τους γύρισαν όλοι καλά.Είχαμε μόνο μια ατυχία σε μια προπόνηση με τον Έσε. Η ομάδα δεν πρέπει να έχει καμία δικαιολογία. Απέναντι στην ΑΕΚ πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και αν τα πράγματα δεν πάνε καλά τότε θα φταίει κάτι άλλο και όχι η διακοπή και η κατάσταση των παικτών».«Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Όταν παίξαμε στην έδρα τους χάσαμε στο τελευταίο λεπτό σε ένα παιχνίδι όμως που ήμασταν αρκετά καλοί. Ελάχιστοι θυμούνται πως έπαιξες όταν χάνεις. Μένει λοιπόν πως χάσαμε τότε με 1-0.Ο στόχος είναι παίζεις καλά, αλλά κυρίως να κερδίζεις. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά με την ΑΕΚ και την Κυριακή θα παίξουν δύο καλές ομάδες με πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι τους. Στόχος μας είναι να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και να το κερδίσουμε».«Πράγματι γνωρίζω πολύ καλά τον Λαμέλα από την συνεργασία μας στη Σεβίλλη. Ήταν λίγο σύντομη γιατί δεν έμεινα πολύ εκεί, όμως όσο καιρό διήρκησε συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για έναν καταπληκτικό ποδοσφαιριστή, καταπληκτικό άνθρωπο και του εύχομαι ότι καλύτερο. Βέβαια στο παιχνίδι αυτό ελπίζουμε να κερδίσουμε εμείς, όμως είναι καταπληκτικός ποδοσφαιριστής και αν παίξει θα μας δυσκολέψει πάρα πολύ».

