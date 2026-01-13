Στον ΚιΣόν Φίζελ καταλήγει η ΑΕΚ για να καλύψει το κενό του Κρις Σίλβα, που αποχώρησε για τη Φενέρμπαχτσε.



Ο 27χρονος άσος (2,08μ.), που μπορεί να αγωνιστεί στο «5» αλλά και στο «4», ανήκει στη Νίμπουρκ, ωστόσο υπάρχει ένα προσιτό buy out στο συμβόλαιό του με την τσεχική ομάδα.

Φέτος στο BCL έχει 10,7 πόντους (69,7% στα δίποντα, 78,9% στις βολές), 6,3 ριμπάουντ και 12,3 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο.



Πρόκειται για έναν αθλητικό ψηλό, με ικανότητα να τελειώνει τις φάσεις από πικ εν ρολ και πάνω από το ύψος της στεφάνης, ενώ έχει αρκετά καλό ρεπερτόριο κοντά στο καλάθι και ένα συμπαθητικό σουτ από μέση/μακρινή απόσταση.



Στο κολέγιο φοίτησε για τέσσερα χρόνια στο Μισισίπι και άλλο ένα στο Κρέιτον έχοντας συνολικά 3,6 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 11,4 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Δεν επελέγη από κάποια ομάδα στο ντραφτ του 2022 και έτσι μετακόμισε στην Ευρώπη παίζοντας αρχικά στην φινλανδική Βίλπας, εν συνεχεία στην ρουμανική Βολουντάρι και πέρσι μοίρασε τη σεζόν ανάμεσα στην γερμανική Μπάμπεργκ και την Ιρόνι Ραμάτ Γκαν του Ισραήλ.



Η ΑΕΚ θέλει να κλείσει άμεσα την υπόθεση, προκειμένου ο παίκτης να τεθεί το συντομότερο στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα εν όψει των δύο σερί αγώνων με την Καρδίτσα, για το πρωτάθλημα το Σάββατο και το BCL την Τετάρτη.

