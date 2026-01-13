Παναθηναϊκός : Το ρεσιτάλ…άμυνας από Χουάντσο και Χολμς

Οι δύο παίκτες προστάτεψαν αποτελεσματικά τη ρακέτα του «Τριφυλλιού» και όσο συνυπήρχαν στο παρκέ, η αμυντική λειτουργία του «Επτάστερου» βρισκόταν σε εξαιρετικό επίπεδο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περίπου 26 λεπτά κοινής παρουσίας των Χολμς και Χουάντσο, το σύνολο του Εργκίν Αταμάν δέχθηκε μόλις 40 πόντους, την ώρα που είχε χτίσει διαφορά 20 πόντων (60-40). Συνολικά, οι Χολμς και Ερνανγκόμεθ συνεισέφεραν 25 πόντους, 17 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 4 κοψίματα.

