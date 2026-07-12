ΑΕΚ: Φιλική νίκη με 2-1 κόντρα στην ολλανδική Ντε Γκράαφτσαπ

Το πρώτο της φιλικό επί ολλανδικού έδαφος έδωσε η πρωταθλήτρια Ελλάδας ΑΕΚ με αντίπαλο την Ντε Γκράαφτσαπ με το τελικό 2-1 υπέρ της ελληνικής ομάδας να φαντάζει μάλλον μικρό σε σχέση με τις κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησε και έχασε.

Απόλυτα κυριαρχική η ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο με την κατά το ήμισυ βασική της ενδεκάδα - σε σχέση με πέρσι - αλλά και δύο νέα πρόσωπα. Μπρινιόλι κάτω από τα γκολπόστ, Ρότα δεξιά, Πενράις αριστερά, Μουκουντί με Γκεοργκίεφ στο κέντρο της άμυνας. Κάιρινεν και Μάνταλος στα χαφ με Ζούμπκοφ δεξιά και Κοϊτά αριστερά. Στην επίθεση Βάργκα και Γκατσίνοβιτς. Μετά τα πρώτα 15 λεπτά και αφού οι Ολλανδοί βάραγαν στο ψαχνό, ο διαιτητής έβγαλε τις πρώτες κάρτες και η ένταση κάπως κόπασε. Τότε ήταν που οι πρωταθλητές Ελλάδας έβαλαν την μπάλα κάτω και άρχισε να φαίνεται η διαφορά ποιότητας, αλλά και το πόσο καλές βάσεις έχει η Ένωση. Για 25 λεπτά και παρά την ξεκάθαρη κούραση που φάνηκε στη λήξη του ημιχρόνου, που οι παίκτες του Νίκολιτς σχεδόν δεν μπορούσαν να βαδίσουν μέχρι τα αποδυτήρια, η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική, κάνοντας επιθέσεις με όλους τους τρόπους. Τελικά τα γκολ τα βρήκε με μία στημένη φάση - εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου και κεφαλιά του Βάργκα στο 38' - και μία αντεπίθεση στο 45', όταν ο Γκατσίνοβιτς έβγαλε την κόντρα, ο Κοϊτά σέρβιρε και ο Ζούμπκοφ πλάσαρε με τη μία.

Μπαλαμώτης στο τέρμα, Χριστακόπουλος δεξιά, Πήλιος αριστερά, Βίντα, Ρέλβας στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν και Ψυρόπουλος στα χαφ, Κουτέσα αριστερά, Ελίασον δεξιά και Καλοσκάμης, Σαχαμπό στην επίθεση έπαιξαν στο δεύτερο μέρος, σε μία σαφώς πιο πειραματική ενδεκάδα, με τρεις νεαρούς παίκτες, δεδομένης της απουσίας του Στρακόσια του Ζίνι και του Γιόβιτς. Παρά το ανορθόδοξο σχήμα, η ΑΕΚ έπαιζε αυτοματοποιημένα και άρχισε να σουτάρει κατά ριπάς, με τον Καλοσκάμη να έχει δοκάρι και τον Ελίασον να χάνει μεγάλη ευκαιρία. Μετά το 60' οι Ολλανδοί ισορρόπησαν και άρχισαν να ασκούν πίεση στα καρέ του Μπαλαμώτη, μία λάθος έξοδος του οποίου έδωσε τη δυνατότητα στην Ντε Γκράαφτσαπ να μειώσει στο 80' με κεφαλιά του Μπαμπό, κι ενώ νωρίτερα ο Κουτέσα είχε χάσει την ευκαιρία του αγώνα. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι και το τέλος και η ΑΕΚ έφυγε νικήτρια στο πρώτο της φιλικό με 2-1.



Πηγή: skai.gr

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